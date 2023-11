Veće plaće u državnim i javnim službama, ali još veći kaos? "Bojim se da će nastati još veće nepravde"

Snalaženje u sustavu plaća u javnom sektoru zna biti dug i mukotrpan posao. No to će se, tvrde iz Vlade, uskoro promijeniti. U sustav u kojem postoji 2500 kategorija radnih mjesta i više od 560 dodataka uvodi se 16 platnih razreda s rasponom koeficijenta od 1 do 8.

"Rekli bi da je to, zajedno sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, paket jedne od najvažnijih reformi u proteklih 30 godina gdje idemo za novim, pravednijim i održivim sustavom", poručio je premijer Andrej Plenković.



Ali i bitno izdašnijim: mnogi će koeficijenti biti veći, najniži i za 60 posto. Dio je to razloga zbog kojih u predizbornoj godini rashodi državnog proračuna rastu za čak 11 posto.

"Još jedan korak u povećanju plaća ljudi koji rade u državnoj i javnoj službi, a također čitav niz prava te sustav zapošljavanja biti će puno bolje i transparentnije uređen nego što je to bilo do sada", kazao je Plenković. Perspektiva oporbe bitno drugačija: namjeru pozdravljaju, rješenje baš i ne.

"Ovakvim prijedlogom zakona se uvelike ograničava sindikalno odnosno kolektivno pregovaranje. Nisam siguran da će problem riješiti, dapače, u određenim segmentima će potencijalno rezultirati novim kaosom", poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

"Mi vidimo da se raspisuju natječaji u državnom odvjetništvu, natječaji za radna mjesta ovdje u saboru za mjesto kuhara i konobara, nitko se ne javi. To su problemi s kojima se mi susrećemo, a to je sve rezultat politika Vlade Andreja Plenkovića kojima su otjerali ljude iz Hrvatske", poručuje Nikola Grmoja iz Mosta.

Da su plaće u javnom sektoru niske, složit će se i potpredsjednik Vlade Oleg Butković - zato se zakon i donosi.

"Ja ne očekujem da će, kada bude donijet zakon, da će ljudi iz privatnog bježati u državni, nego da će ipak više sposobnijih i educiranijih ostajati u javnom sektoru nego što je sad slučaj", poručuje Butković.

Sindikalisti i dobri poznavatelji radnog zakonodavstva tvrde da se zakonom malo toga definira, i da će se sve svoditi na donošenje uredbi i pravilnika iza nove godine.

"To je jedan kostur bez sadržaja, on će doći iza nove godine, a iz ovoga što sad vidimo jasno je samo da će se u veljači ili ožujku isplatiti veće plaće, i to je jedan veliki dar - koji dolazi baš onako, u pravom trenutku - prije izbora", kaže Viktor Gotovac.

"Sa ovakvim zakonom se gubi smisao kolektivnog pregovaranja, i neke stvari koje su dugo građene bojim se da će se ovime narušiti. U cilju ispravljanja nekih starih nepravdi bojim se da će nastati nove, i bojim se da ovako brzopleta mjera neće donijeti puno dobroga", poručuje Predrag Bajakić.

Koliko će vladajući biti spremni na dijalog i uklanjanje potencijalih nedorečenosti vidjet će se već u Saboru, po broju usvojenih oporbenih amandmana. Na prijedlog državnog proračuna su odbili - 463.

