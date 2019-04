Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je tajne snimke puštane na suđenju na kojima se čuje kako urla na svoje suradnike, dogovora zapošljavanja u gradskoj upravi i koeficijente zaposlenika te se izmišljaju radna mjesta. Bandića nije sram zbog snimki i kaže da je to stvar stila.

"Ja nisam izmišljao radna mjesta, gradonačelnik bira svoje suradnike. Nije mi neugodno, ja sam ponosan na to", rekao je Milan Bandić na konferenciji za novinare na kojoj se opet obrušio na novinare koji su mu postavljali pitanja o snimkama sa suđenja na kojima se čuje kako urla na bivšeg pročelnika stručne službe Vidoja Buluma i traži da se poveća koeficijent djevojci za koju je rekao da je iz njegove obitelji.

Sada kaže da dotična djevojka nije iz njegove obitelji, ali da je sve drugo što se čuje na snimci točno.

"Prvo, nije iz moje familije, to možete provjeriti. Zapošljavam isključivo sposobne, a ne podobne. Vodim se poštivanjem procedure i sposobnosti. Stojim kod svake riječi koje sam izrekao, jedino isprika za sočniji jezik. To je moj stil, zato imam šest mandata. Poštujući zakon, mogu unaprijediti nekoga tko je to zaslužio", rekao je Bandić.

Posebno ga je razbjesnilo pitanje novinara je li mu neugodno i koliko je ureda još izmišljeno.

"Niti jedan ured nije izmišljen, uredi se prilagođavaju potrebama posla. Ja nisam ništa izmišljao, nisam iluzionist. Vaša sugestivna pitanja neće me fascinirati. Pozivam vas da pustite sve što sam govorio. Uzmite cjelovite snimke USKOK-a pa se zabavljajte s time."

Iznervirani Bandić rekao je kako mu nije neugodno zbog snimki.

"Nije mi neugodno, to je moj stil, nisam savršen ko vi. Zašto bi meni bilo neugodno, to je moj stil, da moji suradnici budu ažurniji. To je pitanje stila", rekao je Bandić, a potom se obrušio na novinara.

"Znate koliko biste vi radili kod mene? Dva sata, vjerojatno, ako vam se taj stil ne bi sviđao, ali pitanje je sadržaja. Ja biram suradnike. Ja sam na to ponosan, ne da mi je neugodno. Moj je stil neponovljiv, nitko za milijun godina neće dobiti šest mandata zaredom", derao se Bandić.

Komentirao je i namjeru Muzičke akademije da mu se dodjeli doktorat: "Ne treba Bandiću doktorat, doktorat treba Bandića. Operativnu politiku mogu predavati na Oxfordu, Cambridgeu, Yaleu", poručio je.

Citirao je i pjesmu Bijelog dugmeta "Što bi dao da si na mom mjestu" jer se, kaže, pronašao u njoj.

"Da te mrze, a da ti se dive, umjesto svog da tvoj život žive... rijetki su oni koji mogu pjevati tu pjesmu, ja je mogu pjevati stalno", rekao je Bandić.