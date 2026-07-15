Poznat uzrok požara u međimurskoj tvornici: Šteta je golema, pogon potpuno uništen

Policija je utvrdila uzrok velikog požara koji je zahvatio proizvodni pogon u Industrijskoj ulici u Pribislavcu.

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s inspektorom zaštite od požara tijekom utorka obavili su očevid na mjestu požara. Utvrđeno je da je požar izbio zbog kvara na stroju za tiskanje, točnije u području središnjeg (centralnog) bubnja.

U vatrenoj stihiji potpuno je uništen stari proizvodni pogon za tiskanje zajedno sa strojevima, materijalom za izradu ambalaže, spremištem boja i ostalim inventarom. U potpunosti je uništena i konstrukcija objekta.

Šteta je nastala i na novijem dijelu proizvodnog pogona te upravnoj zgradi, gdje su prostori začađeni, a na prozorima je došlo do pucanja stakala.

Osim toga, oštećeno je i nekoliko automobila zaposlenika koji su u trenutku izbijanja požara bili parkirani unutar kruga poduzeća. Na vozilima su zabilježena oštećenja laka i karoserije te tragovi začađenja.

U požaru, srećom, nitko nije ozlijeđen. Visina materijalne štete bit će utvrđena naknadno nakon što poduzeće dostavi odštetni zahtjev.

O svim utvrđenim okolnostima policija će izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.