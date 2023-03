Redovita sezonska izmjena guma, kao i generalna briga o izmjeni istrošenih guma, jako su važni za vaše vozilo, a time i vašu sigurnost. Uz to, jednako je važan i odabir kvalitetnog proizvođača guma, jer su određena testiranja pokazala da istrošene gume visoke kvalitete imaju kraći zaustavni trak od potpuno novih guma niske kvalitete.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je u 2021. godini bilo 18,6% više prometnih nesreća s nastradalim osobama u usporedbi s 2020., a ta brojka nažalost daljnje je porasla u 2022. godini. Jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća, uz prebrzu vožnju i neopreznost u prometu, su istrošene gume. Zaustavni trak pri vožnji istrošenim gumama u usporedbi s novima može biti i do preko 30% dulji, što na cesti i pri velikim brzinama čini ogromnu razliku. A osim generalne istrošenosti guma, od izričite je važnosti ažurno ih mijenjati ovisno o sezoni.

PR (Foto: PR)



Ljetne gume po zimi



Svi znaju da je voziti ljetnim gumama po zimi opasno, najviše zbog mogućeg klizanja na zaleđenoj cesti ili cesti na koju je pao snijeg. No, čak i ako je cesta potpuno suha, bez leda ili snijega, ljetne gume nisu sazdane za zimske temperature. Hladnoća može stvrdnuti niti gume, što uzrokuje smanjenje trenja gume, ali i smanjuje njezinu elastičnost, što daljnje može dovesti do pucanja. No, jeste li se ikada pitali što se događa sa zimskim gumama pri vožnji po ljetnim vrućinama?

PR (Foto: PR)



Zimske gume po ljeti



Mnogi smatraju da je vožnja ljetnim gumama po zimi puno opasnija od vožnje zimskim gumama po ljeti upravo zbog klizanja koje se može dogoditi. No, vožnja zimskim gumama po ljeti može biti skupa, ali i jako opasna. Obzirom da su zimske gume namijenjene za hladne ceste, na suhom i vrućem asfaltu puno se brže troše. Također imaju veću otpornost na rotaciju, što je korisno zimi protiv klizanja, ali to znači da ćete ljeti trošiti više goriva pri vožnji. I ono najvažnije, kompozicija zimskih guma mekanija je od ljetnih. Ta karakteristika im daje dodatno trenje i omogućava da bolje drže auto na cesti na skliskim površinama, ali usporava vrijeme reakcije na većim temperaturama u usporedbi s ljetnim gumama. Dodatno, ovo može utjecati na skretanje, ubrzavanje, kao i na kočenje, što, osim bržeg trošenja sustava kočenja, otežava upravljanje i povećava rizik od nesreće.



Cjelogodišnje gume

Za one koji se odlučuju na cjelogodišnje gume, važno je imati na umu da su takve gume namijenjene za manji broj kilometara i da nisu pogodne za dulja putovanja. Posebice zato što ovakav tip guma kombinira karakteristike ljetnih i zimskih guma te su im performanse lošije u odnosu na ljetne ili zimske gume koje su napravljene specifično za određeni vremenski period.

PR (Foto: PR)



Neovisno o tome mijenjate li gume sezonski ili ste se odlučili za cjelogodišnje, na eKupi pronaći ćete što vam je potrebno iz širokog izbora od preko 4.000 modela guma najpoznatijih svjetskih brandova. Kako ne biste sami trošili vrijeme pretražujući, ovdje trebate unijeti svega nekoliko ključnih podataka kako biste pronašli gume koje najbolje odgovaraju vašem vozilu.



Sve što trebate je unijeti podatke o sezoni, tipu vozila, brendu te veličini guma i vaše vozilo ubrzo će biti spremno za ljetne vrućine. Izaberite iz širokog asortimana najprodavanijih modela guma uz plaćanje do 24 rate. A koji god način mijenjanja guma preferirate, sami ili kod automehaničara te radite li od doma ili iz ureda, eKupi ima način dostave koji će vam odgovarati – vaše gume mogu biti dostavljene na kućnu adresu, u automehaničarsku radionicu ili na pickup point gdje možete sami pokupiti paket kada vama odgovara.



PR (Foto: PR)



Kako skladištiti gume?



Osim redovitog mijenjanja sezonskih guma i kontroliranja potrošnje istih, važno je znati kako se o njima brinuti te kako ih pravilno skladištiti u svrhu produljenja vijeka trajanja. Za početak, obavezno označite gume redoslijedom kojim su bile skinute sa vozila. Očistite ih i isperite, ali pazite da to ne činite jakim mlazom vode. Zatim ih u suhoj i prozračnoj prostoriji odložite nekoliko centimetara iznad tla, na paletu ili slično te ih nemojte zaboraviti okretati jednom mjesečno. Za dodatne korisne savjete i informacije posjetite eKupi, a sve potrebno za zaštitu i očuvanje vaših guma možete pronaći ovdje.



PR (Foto: PR)