Državni vrh ipak će se sastati. Usuglašavaju se termini za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. S druge strane, zbog aktualnih afera oporba žestoko proziva državno odvjetništvo. Traže smjenu vrha tužiteljstva, a vladajuće optužuju da vrše pritisak.

Predsjednica se predomislila i ipak će zatražiti sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. No, i dalje tvrdi da afere nisu povod. "Nemojte, ako se održi vijeće smatrati, da je došlo do izvanrednog stanja u državi. Ali sada već ima puno tema o kojima bismo trebali razgovarati. Evo od migrantskih pitanja, iako to policija drži pod kontrolom, jučer sam se čula s ministrom Božinovićem, do stanja u BiH i stanja u susjedstvu'', kazala je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Premijer Andrej Plenković je rekao da je s predsjednicom već razgovarao o nacionalnoj sigurnosti. "Ja sam u kontaktu sa svim institucijama koje se bave nacionalnom sigurnošću i s predsjednicom sam se u 15 dana vidio dva puta i razgovarali smo o toj temi. Nema dileme oko Vlade. Tu DORH, SOA, policija moraju do kraja rasvjetliti što se događa", kaže premijer Plenković.

Aktualne afere jasno pokazuju, zaključuje oporba, na kojoj adresi sjedi glavni i odgovorni krivac. "Ne znam zašto gospodin Jelenić ne postupa. On prije svega mora odgovoriti da li je on glavni državni odvjetnik RH ili je HDZ-ov državni odvjetnik'', rekao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

I bivši ministar unutarnih poslova Vlaho Orepić upire prstom. ''Sva ta trojica, koja se nalaze u samom vrhu, pa i prvi čovjek, oni su u kontinuitetu od kad se to dogodilo. Tu trebamo tražit odgovornost. Trebaju razmislit o odlasku s dužnosti koju obnašaju'', smatra Orepić.

Premijer odbacuje optužbe

Glavni Državni odvjetnik Dražen Jelenić negira ikakve pritiske na njegov rad. ''Nema nikakvih političkih pritisaka. Osim ako se pritiskom smatra to da pojedini političari zahtjevaju da DORH radi svoj posao i te poruke šalju javno'', rekao je Jelenić.

Premijer žestoko odbacuje optužbe. "Ova vlada ni na koji način ne utječe na rad pravosuđa niti radi bilo kakav politički pritisak niti na policiju niti na državno odvjetništvo'', rekao je.

U aferi SMS još je puno posla za istražitelje. "Radi li se tu o nekakvim konstrukcijama, radi li se o nekakvim pokušajima destabilizacije Vlade premijera. Ja mislim da su naša pravosudna tijela sposobna na to odgovorit'', smatra ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

A sjednica vijeća za nacionalnu sigurnost održat će se čim se usuglase termini državnog vrha.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr