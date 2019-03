Ministri Horvat i Marić vode bitku brojkama, a porezni obveznici već znaju da će, tko god pobijedi, morati platiti - od nekoliko stotina do, u najgorem scenariju, milijarde kuna za Uljanik. A što stoji u scenariju A ili scenariju B? Mislav Bago donosi usporedbu industrije koju ponovno spašavamo s onom koja od države ne prima ni kune pomoći.

Država je kroz godine i desetljeća nekima bila majka, a nekima maćeha. Pogledajmo dva primjera.

Brodogradnji - Deseci milijardi kuna poreznih obveznika upumpanih u brodogradnju, ne znamo kakva im je sudbina. Traže još.

IT sektor - Samo su gledali kako novac prolazi pored njih.

U brodogradnji trenutno radi 5500 zaposlenih, svakoga tjedna sve manje i manje, najviše u Uljanik grupi.

Svakoga tjedna pak sve više i više ljudi ima u IT sektoru, trenutno je njih 15.000.

Svaka industrija važna je onoliko koliko izvozi

Brodogradnja sudjeluje u izvozu 20-30 posto s domaćom komponentom, sve ostalo se uzvozi. IT sektor 100 posto je domaći, prema tome izvozimo domaću pamet.

Doprinos brodogradnje na industrijsku proizvodnju iznosi 0.8 posto, najmanji je do sada, te postaje sve niži i niži. S druge strane sve više raste izvoz u IT sektoru. Posljednji podaci iz 2017., a uskoro ćemo saznati i podatke za 2018., iznose tri milijarde kuna.

Što to treba premijer Plenković s ministrima odlučiti? Hoćemo li sanirati s 6,7 ili 8,4 milijarde kuna?

Već smo neke račune i platili. Ministar Marić zna da je do sada za spašavanje brodogradilišta plaćeno 3.1 milijarda kuna. U najgorem slučaju ćemo morati platiti 4,3 milijarde kuna, no napominju kako je realno očekivati 4 milijarde kuna novca poreznih obveznika koji će to platiti.

Dvojba je pred političarima – stečaj ili rekonstruiranje?

Stečaj znači jednokratni otpis. Više, manje već smo to sve platili. Ministar Marić zna koliko toga je došlo na naplatu i to je završena priča.

Kod drugog slučaja, rekonstruiranja, pet godina država sa strateškim partnerom treba bdijeti nad brodogradnjom i nadati se da će ona uspjeti u cijelo to vrijeme potpisivati jamstva za koja će garantirati – porezni obveznici.

