Nevjerojatna priča o dječaku iz Zagreba koji je nakon zaraze koronavirusom razvio najteži oblik multisistemskog upalnog odgovora. Srce mu je u jednom trenutku prestalo kucati, danima je bio priključen na uređaj za disanje. Za Dnevnik Nove TV progovorio je njegov otac, ali i tim iz KBC-a Zagreb koji ga liječio i koji kaže da je ovo prvi ovako težak slučaj s kojim su se ikada susreli.

Petar ima 8 i pol godina. Prebolio je koronavirus, a da nije ni znao.

Onda je razvio multisistemski upalni odgovor. Komplikaciju poslije COVID-a.

Jednog popodneva mu je pozlilo, kaže nam njegov otac.

"Strahovito veliki puls, kratko disanje, bez kisika, bez zraka. Sami liječnici su rekli da to nisu nikada vidjeli da se dijete toliko urušilo u par sati", rekao je Alen Gibač, otac dječaka.

Sve se dogodilo 21. travnja. Otac je bio preplašen. Nadu nije gubio. Na početku nije ni znao što se točno događa. Samo to da situacija nije dobra.

"Nisam ni znao da mu je srce otkazalo"

"Ja sam tek saznao poslije, nisam niti znao da je on u zaraznoj u Fran Mihaljeviću, da mu je srce otkazalo, tu ga je doktor uspio reanimirati i to je to. On mi je rekao da ima kakvih 50 posto šanse da preživi, a ustvari poslije sam saznao da su šanse bile puno manje, 1 posto da će se izvući. Mi smo se nadali cijelo vrijeme. Mi smo se molili za njega da on ozdravi", dodao je otac.

"U dječaka je došlo do razvoja najtežeg oblika multisistemskog upalnog odgovora, oblika karakteriziranog teškim zatajenjem srca čak u jednom trenutku i do srčanog zastoja", rekao je Sandro Desardo s Odjela za intenzivno liječenje djece pri KBC Zagreb.



Srčani zastoj dogodio se u bolnici što je bitan moment u preživljavanju, kaže nam doktor koji je samo jedan u timu onih koji sudjeluju u njegovom liječenju.

"Nismo znali do koje mjere će se srce samo oporaviti. Hoće li će nakon toga trebati ugradnja nekakve trajne mehaničke potpore ili će trebati transplantaciju tako da je na svu sreću ovo završilo na najbolji mogući način", kazala je Sanja Konosić, specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.

Srce mu sad uredno kuca

Osam dana bio je priključen na uređaj koji mijenja srce i pluća.

"Dijete se uspjelo odvojiti od respiratora, međutim nije htio s nama komunicirati sve do dana dok mu nismo rekli da ide na odjel, onda je odjednom propričao. Nitko nije bio sretniji od nas", kazala je Mirjana Saratlija, glavna sestra na odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu.

"Srce je sad uredne funkcije to znači da uredno kuca, uredno radi ta pumpa, izgleda kao da se zapravo ništa nije događalo", kaže Dorotea Bartoniček, pedijatrijski kardiolog.

Liječnici na početku nisu bili previše optimistični oko dječakova oporavka. Ali sve ih je iznenadio pa bi Petar uskoro trebao biti pušten kući.



"Svaki dan pita kad će doma, najviše mu nedostaje seka, i prijatelji. Sad je vidio poruku od njih, pjesmu i to - oduševljen je, jedva čeka da ih vidi", rekao je otac dječaka.

"Bilo je stresno, samo je godinu stariji od mog sina"

Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus pitala je pedijatra Filipa Rubića i dječje kirurge Dražena Belinu i Željka Đurića iz bolnice što je dovelo do nevjerojatno pozitivnog ishoda.

Rubić kaže da je kod liječenja bio ključan sveobuhatni pristup pacijentu te dobra reakcija tima iz Infektivne klinike, ali i liječnika s Rebra. Korištena je izrazito agresivna i dugotrajna terapija jer je imao mnogobrojne komplikacije. Dječak je bio priključen na uređaj koji mijenja i srce i pluća.

Dječjeg kardiokirurga Željka Đurića zvali su da dođe na posao baš zbog ovog dječaka. Priznaje da je bilo stresno.

"Bilo je dosta stresno. Došao je u teškom stanju. Radi se o dječaku od osam godina. On je samo jednu godinu stariji od mog sina, za mene je to bilo zahtjevno, ali sam znao da ako se ta agresivna napredna terapija održavanja cirukualcije dobro odradi da ima velike šanse za preživljenje", kazao je Đurić te istaknuo kako je važno govoriti o "ozbiljnosti COVID-19 bolesti kod djece kako bismo izbjegli ovako teške kliničke slike".

Cijeli tim se diže na noge

Na pitanje koliko su bili optimistični odgovara: "To je teško reći, došao je u teškom stanju, znali smo da pravovremena rekcija multidisciplinarnog tima ima veliku šansu i da to na KBC-u možemo liječiti", rekao je Đurić te dodao kako zna da postoje takvi izolirani slučajevi, ali osobno nije čuo ni za jedan.

Doktor Belina je kazao da na Rebro već 12 godina postoji pedijatrijski ECMO program u kojem sudjeluje cijeli tim. Kaže kako se ovakvi, hitni slučajevi uglavnom događaju popodne ili za vrijeme blagdana.

"Ljudi su uglavnom kod kuće, ali na poziv dolaze svi. To je zaista timski rad. Petar je veliki uspjeh i za KBC i za cijelu Hrvatsku", ističe te dodaje kako je bilo i sporadičnih slučajeva u svijetu gdje su djeca spašena. Ističe i da je važno da se brzo reagira i ako se to dogodi u nekoj drugoj bolnici da se dijete što prije pošalje njima.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr