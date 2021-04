USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 19-godišnjeg afganistanskog državljanina i osmorice hrvatskih državljana u dobi od 20 do 23 godine.

Afganistancu se na teret stavlja da je u razdoblju od 4. studenoga 2020. do 10. siječnja 2021. u Zagrebu i na više drugih mjesta u Hrvatskoj, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike kako bi zaradili prevođenjem stranaca preko hrvatsko-slovenske granice.

Nakon što je s nepoznatim osobama iz inozemstva dogovorio nedozvoljeno prevođenje većeg broja stranih državljana preko državne granice, s trojicom hrvatskih državljana dogovorio je za 600 do 800 eura po osobi njihovo preuzimanje i prijevoz od hrvatsko-bosanske do hrvatsko-slovenske granice. Za prijevoz stranih državljana trojac je angažirao još trojicu koji su strance preuzimali na mjestu koje je prethodno odredio afganistanski državljanin. Potom su ih osobnim vozilima prevozili do mjesta uz hrvatsko-slovensku granicu za koje im je Afganistanac također poslao koordinate. Trećeokrivljenom hrvatskom državljaninu na teret se stavlja i da je osobno u dva navrata prevozio strance, dok se još dvojica okrivljenika terete za sudjelovanje u jednom prijevozu stranaca.

Osim toga se jedan od okrivljenika tereti da je u kući u Maloj Buni držao 617,84 grama marihuane s namjerom preprodaje. USKOK je u optužnici predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.