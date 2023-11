Uredno im stižu računi za vodu punu blata i mulja: Komunalno tri godine ne rješava problem, a direktor dao otkaz

Da apsurd bude veći, općina je to koja se na svojim stranicama hvali brojnim vodotocima i izvorima. U isto vrijeme mještani vape za čistom vodom.

"Ne možemo kuhati ništa, to je mutna voda, nije za kuhanje, nije za služenje, ništa, ni za pranje. Kupujemo vodu i kuhamo", govori Franka Jaković.

"Znači, doslovno blato, mulj i blato. Tko će to plaćati?" pita se Sebastijan Simonović.

Načelnik općine Anđelko Kolić kaže da to ne može biti za konzumaciju jer je voda iz potoka.

"Prilikom svake kiše dođe do zamućenja vode, dođe do svih ostalih prljavština i onda ne možemo tu vodu upotrebljavati, to se vidi prostim okom, onda dobijemo obavijest da to nije za upotrebu", potvrđuje Simonović.

Problemi s vodom traju tri godine, a stanovnici Đulovca na izmaku su snaga. Zbog mutne vode ne mogu kupati malu djecu, a nekima su problemi s vodom narušili zdravlje.

"Liječnik mi je rekao da kupujem vodu"

Branko Iljaković, stopostotni invalid, završio je na hitnoj.

"Do prije dvije godine nisam imao problema s mjehurom, ali otad sam završio na hitnoj u Bjelovaru, nakon toga u Virovitici. Urolog mi je rekao da ne pijem tu vodu, da je kupujem i otad to i radim", kaže Iljaković.

Za vodu koju ne mogu piti svaki mjesec uredno dobivaju račune. Ako ne plate, slijede ovrhe.

Za javni vodoopskrbni sustav u Đulovcu zadužen je Darkom vodoopskrba i odvodnja iz Daruvara. Na njihovim stranicama svakih su nekoliko dana vidljive obavijesti gotovo istog sadržaja.

Posljednja je objavljena u utorak, 21. 11. - Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavještava cijenjene potrošače da je uslijed obilnih oborina došlo do zamućenja vode u vodoopskrbnom sustavu Đulovac i voda nije za piće.

Na sve načine ekipa Provjerenog pokušala je stupiti u kontakt s nekim iz tvrtke Darkom vodoopskrba i odvodnja kako bi saznala u čemu je problem. Čak su ih posjetili u samoj tvrtki, no izjavu nisu dobili jer su zaposlenici tvrtke rekli da nisu ovlašteni davati ikakve izjave.

Direktor dao ostavku

Pokušali su dobiti izjavu nekoga iz tvrtke Darkom, ali rekli su da je direktor početkom ovog mjeseca dao ostavku i da ga nema na radnom mjestu. Kako je spomenuta tvrtka u većinskom vlasništvu grada Daruvara, kontaktirali su i tamošnjeg gradonačelnika.

Iako na svojoj stranici navodi kako je deset godina radio upravo u Darkomu, nije htio stati pred kameru Provjerenog. Ali je poslao poruku.

"Razumijem problem stanovnika, ali ga zajedno trebaju rješavati Općina Đulovac, Darkom vodoopskrba i Hrvatske vode. Podržavam svako rješenje na dobrobit stanovnika, ali naglašavam da Općina Đulovac treba u najvećoj mjeri financirati svaku infrastrukturu, pa tako i vodovodnu", stoji u poruci.

Novac nije problem

Načelnik Općine Đulovac ističe da financije nisu problem. No stvari se već tri godine ne miču s mrtve točke.

"Kad god odem na sastanak skupštine Darcom Daruvar, prvo je moje pitanje što će se poduzeti s vodovodom u općini Đulovac. Ljudi plaćaju vodu, uredno im dolaze računi, a ne dobivaju zdravu, čistu vodu. I uvijek je odgovor da se radi na tome, da će se to riješiti, da se nema novca, da je to prvo što će raditi, da će to riješiti, ali, evo, nažalost, do dana današnjeg to se nije riješilo", kaže načelnik.

Osim što stanovnici Đulovca vodu ne mogu piti, ne mogu je, kažu, koristiti ni za osobnu higijenu ni za kuhanje jer im ta zamućena voda, kažu, uništava kućne uređaje. Grijači na bojlerima, kade, umivaonici – neispravna voda sve im uništava.

"Nije se ulagalo"

Općina Đulovac do prije nekoliko godina nije imala problema s opskrbom vodom.

"Prvobitno je voda išla iz ovog vodosprema, i dalje se transferirao u vodospremu dolje na ulazu u selo i onda je dalje išlo prema ljudima", pokazuje načelnik Kolić i naglašava da je voda, dok je tu bila, bila zdravstveno ispravna. Pretpostavlja u čemu je problem i zašto do ljudi dolazi mutna i neispravna voda.

"Pa vjerojatno zbog toga što se nije ulagalo u vodospremu u ovo područje. Ono je ostalo bez vode i onda u nedostatku toga oni su došli na ideju da direktno iz potoka prikopčaju cijevi i da pune bazen s vodom i to dalje onda transportiraju do kućanstva", kaže.

Ima rješenja, ali nema volje

Naselje Đulovac, kao i još dva okolna naselja, opskrbljuje se s izvora u Puklici, a tehnički je sustav projektiran i izveden kao zaseban, odnosno nije povezan sa sustavom Daruvar. Kao jedno od rješenja načelnik Anđelko Kolić vidi pročistač na vodospremi Puklica, čija je gradnja već dogovorena s tvrtkom Darkom.

"Usuglasili smo se oko toga, ugovor je potpisan u 8. mjesecu da će općina financirati u stopostotnom iznosu to da oni ugrade jedan pročistač, da ljudi ne dobivaju vodu iz potoka, da to ipak prođe kroz pročistač kako bi oni dobili čistu i zdravu vodu", kaže načelnik.

Drugi je prijedlog bio izgradnja dodatne vodospreme u mjestu Škodinovac, međutim da bi taj projekt krenuo u realizaciju, najprije mora doći do izmjene cijevi.

"Nama su rekli - da bi uopće došlo do toga, morali bi izmijeniti cijevi, bio bi veći tlak i pitanje je bi li to postojeće cijevi izdržale. Prošle godine taj natječaj nije bio raspisan, mi smo trebali financirati s 20 posto, a Hrvatske vode s 80 posto. Ove je godine natječaj proveden, sad ne znam što se čeka s time i zašto radovi nisu još počeli", govori Kolić.

Kontaktirali su i Hrvatske vode, iz kojih su odgovorili da je sklopljen Ugovor o građenju te je Izvođač početak radova predvidio za 20. studenog 2023. Međutim, dodaju kako još nije odabran stručni nadzor.

Nitko se ne smatra odgovornim

Na stranici Općine Đulovac, između ostalog, piše da se područje općine prostire na južnim obroncima Bilogore i zapadnim obroncima Papuka. Teče rijeka Ilova, ima mnogo vodotoka i izvora. Ali, zvuči kao dobra šala, nema pitku vodu u 21. stoljeću.

I dok se u našem glavnom gradu stanovnici bune kada zbog popravka cijevi ostanu bez tople vode tjedan dana, ovi ljudi probleme imaju već tri godine. Vodu im dovoze u cisternama, a nitko se, čini se, ne smatra odgovornim. Direktor tvrtke dao je otkaz, gradonačelnik grada koji je većinski vlasnik tvrtke ne želi pred kameru. Jedino nitko ne zaboravlja – na vrijeme poslati račune.

