U lovu na lavove u Južnoj Africi ubijen je - hrvatski lovac. 75-godišnjak s Paga tamo se uputio po trofej života, a sve se pretvorilo u slučaj obavijen velom tajne. Dok južno-afrička policija provodi istragu, Pažani su u šoku.

''Ako me lav pojede, makar će glavu poslati, pokopajte je. Pojedite par janjaca, sjetite se Pere i priči je kraj'', rekao je Šime Prtonić, prijatelj Pere Jelinića. Upravo su to posljednje riječi koje je Pero Jelinić kroz šalu uputio najboljem prijatelju Šimi, kao strastveni lovac i skupljač lovačkih trofeja.

Po ono što je smatrao da će biti vrhunac njegove lovačke karijere, vitalni 75-godišnjak s Paga uputio se u Južnu Afriku s još dvojicom Hrvata.

''Baš mu je želja bila da lav bude kruna onoga što je stekao dosad. Dolje se bune oni, kao, zaštitari prirode, da su protiv takvoga lova i da će taj lov zabraniti, pa kaže, još dok je dozvoljeno, idem to''', priča Prtonić.

No, pucanj iz vatrenog oružja tijekom lova stajao ga je života. ''Helikopterom je prebačen u bolnicu, ali mu liječnici nisu uspjeli spasiti život. Slučaj je otvoren i vodi se kao ubojstvo, a policija istražuje je li posjedovanje oružja bilo nezakonito'', priopćili su iz južnoafričke policije.

Utvrđuje se i tko je ispalio metak, je li paški lovac u Africi upucan namjerno ili je to nesretni slučaj. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova o svemu se još nije oglasilo. Kažu, službene informacije još nemaju.

A ubojstvo se dogodilo na sjeverozapadu Južnoafričke Republike pokraj Setlagola, na farmi lavova uzgojenih u zatočeništvu.

Riječ je inače o poznatom paškom ugostitelju, koji je otvorio i obiteljski hotel nakon što se prije 40 godina doselio na Pag. Otočani u šoku. ''Ja njega znam već dugo godina, ali me to prejako šokiralo. Ne mogu vjerovati da se to uopće dogodilo'', kaže Tonči Rumora iz Paga.

Bliski prijatelji uvjeravaju - Jelinić je otputovao i lovio zakonito.

''Bio je i u Keniji, Kanadi. To mi je zadnje što sam mogao očekivati. On je mogao stradati od svega, samo ne na način kako je stradao jer je bio iskusan, pažljiv'', rekao je Miljenko Badurina, Perin prijatelj.

Prema posljednjim informacijama, tijelo bi u Hrvatsku moglo biti prebačeno za 10-ak dana. A dotad bi istraga trebala otkriti što se na jugu Afrike uistinu dogodilo.





