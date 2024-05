Gradonačelnik Umaga pokazao kako pleše na ritmove Rim Tim Tagi Dim

Baby Lasagna ludnica trese Hrvatsku. A kako bi to bilo, da podrška ne dolazi i iz rodnog Umaga od kuda se za Dnevnik Nove TV javila Lina Dollar.

U Umagu je sve spremno. Veliki video wall je spreman, uskoro kreće i DJ, a potom i video prijenos. U Umagu su svi jako ponosni i uvjereni u pobjedu svoga Baby Lasagne. Neki su čak otišli gledati Eurosong preko granice u susjednu Sloveniju kako bi mogli glasati.

Okupljeni ljudi jako su ponosni na svog sugrađanina.

"Jako smo ponosni i spremni smo za večeras. Bit će nadam se pobjeda. Ponijeli smo i rekvizite. Vrlo je jednostavno za donijeti ga", kazala je stanovnica Umaga.

Baby Lasagna popularizirao je goblene.

"Ja ih inače koristim s nostalgijom zbog svoje bake. Jedna lijepa uspomena mi je to", zaključila je mještanka Umaga.

Gradonačelnik Umaga Vili Bassanese otkrio je kako će izgledati doček s Eurosonga.

"Kada se vrati slavit ćemo pobjedu. Naravno da danas očekujemo to, a za par dana ćemo svi to zajedno proslavit. Svi to želimo. Uvjeren sam u pobjedu", rekao je.

Bassanese je otkrio da zna i plesati na ritmove Rim Tim Tagi Dim.

"Naravno da znam, cijela Hrvatska pleše".

Ugostitelji danas u Umagu imaju puno ruke posla.

"Danas smo pripremili specijalitet, a to su lazanje Baby Lasagna koje će moći jesti svi oni koji će večeras biti s nama ovdje. Specijalitet Umaga"

Ukoliko ovih dana dođete u Umag sve što možete jesti su Baby Lasagne.

