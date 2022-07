U petak navečer se slavi u Splitu, jer nakon dvije godine pauze vratila se Ultra Europe. Od četvrtka traje prava opsada grada pod Marijanom u koji su ulazile kolone taksista s partijanerima. Od jutra je veselo, kafići su puni, očekuje se 140 tisuća ljudi i pravi spektakl.

Posjetitelje Ultre dočekalo je tmurno nebo i deset stupnjeva niža temperatura.

Stiglo ih je na tisuće, pa se za preuzimanje festivalske narukvice u redu čekalo - satima. Santiago iz Španjolske kaže kako je čekao dva i pol sata.

Sve je spremno za glavni tulum ljeta. Za hrvatske prilike cijene nisu niske, ali neki od gostiju za Dnevnik Nove TV kažu kako je jedino možda malo smještaj skup.

Nizozemac Guy ističe kako ne misli da se treba žaliti na cijene. "Kad pogledate Ultru u Miamiju, ulaznice su barem sto dolara skuplje", naglašava.

Pojačane su policijske ophodnje diljem grada. Zbog kaosa u europskim zračnim lukama do Splita nije bilo jednostavno doći.

Alek El-Kazal, voditelj projekta Ultra Europe pojašnjava kako su imali malo poteškoća s avionima s obzirom na kašnjenje, ali svi su uspjeli doći.

Glavne zvijezde dolaze privatnim avionom, tako da oni nisu imali takvih problema.

Taksisti su pristigli iz cijele Hrvatske. A i ugostitelji zadovoljno trljaju ruke. Promet je i za pedeset posto viši u odnosu na prethodne dane.

Ivan Rabadan, voditelj restorana, poručuje kako gosti ne pitaju koliko košta, samo naručju.

"Stvarno evo danas i šampanjce prodajemo francuske, najbolja vina i koktele. Ima i onih koji samo piju vodu, ali su u manjini", kaže Rabadan.

Reporter Nove TV uživo s ulaza na Ultru

Iz Splita se za Dnevnik Nove TV javio reporter Ivan Kaštelan.

Ivan Kaštelan (Foto: DNEVNIK.hr)

Ulazi na festival su otvoreni. "Tisuće ljudi su uzbuđene, dvije godine nije bilo ovako velikog partijanja. Trebat će neko vrijeme da prođu stroge kontrole za ulazak na stadion, no ima vremena, s obzirom na to da velike DJ zvijezde svoje nastupe imaju tek oko ponoći", kazao je Kaštelan te dodao kako je Split u petak cijeli dan bio blokiran - i zbog Ultre, ali i zbog malo oblaka.

To je uobičajeno stanje u gradu - čim ima malo kiše, turisti od Trogira do Makarske pohrle u Split na jednodnevne izlete i stvore se velike gužve na prometnicama. Grad to ne može sve progutati.

Organizatori festivala Ultra Europe su strahovali, jer puše jaka bura, ali ne toliko da bi im poremetila plan.

O Terezi Kesoviji kolege pričaju samo najbolje: ''Ona je vrh naše estrade i uopće naše scene''

Neno Belan oduševljen zbog koncerta u Splitu: ''Još kao dječak sam maštao o ovome, tu sam rođen!''

"Kažu da sve ide po planu, sigurno je da u Splitu u petak navečer, ali ni u iduća tri dana neće biti spavanja", poručio je reporter Dnevnika Nove TV.

Ultra festival traje sve do ponedjeljka, kada se zatvara završnim partijem u pet sati ujutro.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr