Ukrao kombi pa pijan i bez vozačke uzrokovao prometnu nesreću

Koprivnički policajci uhitili su osumnjičenog 26-godišnjaka zbog krađe, vožnje u pijanom stanju i drugih prekršaja.

Kako su izvijestili iz PU koprivničko-križevačke, sumnja se da je 26-godišnjak u ponedjeljak, 13. srpnja, oko 16 sati u Vlaislavu, ukrao nezaključano teretno vozilo u vlasništvu 41-godišnjaka, kojem su ključevi bili u bravi.

Zatim je, bez posjedovanja vozačke dozvole B kategorije i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila, zbog nepropisnog pretjecanja prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom te napustio mjesto događaja.

Osumnjičeni je naknadno pronađen na koprivničkom području i uhićen.



Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari protiv osumnjičenika je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i predan je pritvorskom nadzorniku. Također, bit će prekršajno procesuiran zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izvijestili su iz policije.