Šegota je dobio 160 tisuća eura i stipendiju za člana obitelji: Poznato što je u zamjenu dodijeljeno Skijaškom savezu

Jedan od vodećih ljudi Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota tek je poslijepodne s lisicama na rukama doveden na ispitivanje u Uskok.

U istoj akciji uhićena je i njegova supruga. Policija im je na vrata pokucala rano ujutro, nakon čega je satima pretraživala njihov obiteljski dom.

U potrazi za dokazima istražitelji su pregledali i njihov automobil, a potom pretragu nastavili i u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora.

Od početka afere sa Skijaškim savezom Šegotu se spominjalo kao jednu od osoba s Pavlekove liste.

Uhićenje Damira Šegote - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Dnevnik Nove TV doznaje da je riječ o proširenju istrage na bračni par Šegota, ali i na Vedrana Pavleka i Damira Raosa, donedavog glavnog tajnika Skijaškog saveza. Terete ih za primanje i davanje mita i pranje novca.

Odvjetnik Željke Šegote, Damir Preglej rekao je da je njegova klijentica iznijela obranu te da je odgovarala na pitanja.

Gordan Preglej Foto: Dnevnik Nove TV

"Po mom mišljenju razjasnila je sve okolnosti", kazao je Preglej.

Sumnja se, kako doznaje Dnevnik Nove TV, da je Šegota od Pavleka dobio 160 tisuća eura i stipendiju za studiranje člana obitelji, a u zamjenu je Skijaškom savezu neopravdano dodijeljeno 800 tisuća eura iz proračuna, kao i da su Šegota i supruga potom taj novac ulagali u zlato.

Uhićenje Damira Šegote - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Istražitelji su jutros bili i u Hrvatskom olimpijskom odboru, ali i u pretrazi doma glavnog tajnika Siniše Krajača koji je rekao da je on u svojstvu svjedoka.

I njegovo ime se našlo na listi Vedrana Pavleka, no te navode nije komentirao.

Rekao je da ga ne brine bi li mogao biti i on procesuiran na sličan način.

"Svi programi i obveze prema sportašima, nacionalnim sportskim savezima i ostalim korisnicima provode se prema planu, a glavni tajnik Siniša Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost", poručili su iz Hrvatskog olimpijskog odbora.

Uhićenje Damira Šegote - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka od ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira", poručio je ministar Tonči Glavina.

A zbog ovog proširenja istrage u kojoj Pavleka terete za davanje mita, od Kazahstana će morati traži dodatno izručenje, kako bi u slučaju da ga izruče mogli voditi protiv njega i ovaj postupak.

Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković prati slučaj na terenu.

Anja Perković Foto: Dnevnik Nove TV

"Ispitivanja još nisu gotova. Ispitana je tek supruga Željka Šegota. USKOK je sumnjiči za pranje novca. Njezin odvjetnik je rekao da je istražiteljima sve objasnila te kako on smatra kako nema osnove za pokretanje istrage, a kamoli za određivanje istražnog zatvora. Još uvijek je na ispitivanju direktor u HOO-u Damir Šegota. Uskoro ćemo saznati detalje, za što točno koga USKOK tererti i hoće li i za koga zatražiti istražni zatvor", rekla je Perković.