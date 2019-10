Policija je u četvrtak uhitila dvije osobe koje se povezuje s pljačkom zaštitarskog vozila na cesti između Hrastina i Koprivne. Ranije su već uhićene dvojica muškaraca koje se sumnjiči da su povezani su ovom pljačkom.

Policijska uprava osječko-baranjska priopćila je u četvrtak da su uhićene još dvije osobe koje se povezuje s oružanom pljačkom zaštitarskog vozila na cesti između Koprivne i Hrastina kod Osijeka.

''U tijeku je pretraga njihovih domova te nastavljamo s kriminalističkim istraživanjem'', stoji u priopćenju policije.

Ova su uhićenja nastavak istrage nakon što su u ponedjeljak naoružani razbojnici kod Osijeka presreli zaštitarsko vozilo. Razbojnici su zaštitare dočekali u klasičnoj sačekuši. Čekali su ih u šumi i kada su naišli, počeli su pucati po njima. Navodno su ukrali sedam vreća s novcem.

Jedan je zaštitar nakon napada zadržan u osječkoj bolnici s teškim ozljedama noge, no izvan životne opasnosti, a drugi je pušten na kućnu njegu.

U potrazi za dokazima nakon pljačke pretraživala se i šuma iz koje su pljačkaši napali, navodno automatskim oružjem, a korišteni su i dronovi kako bi što se što prije pronašlo počinitelje.

Pustili jednog od uhićenih

Policija je i u utorak uhitila dvojicu muškaraca za koje se sumnjalo da su povezani s ovom pljačkom. Jedan od njih, 38-godišnjak iz Slavonskog Broda, pušten je iz pritvora u srijedu navečer, piše 24sata. Za njega je policija utvrdila da nije povezan s razbojništvom kod Osijeka. ''U srijedu oko 15 sati došao mi je jedan od inspektora policije i rekao mi je da je sve istina što sam im rekao'', ispričao je za 24sata.

''Ne bih ni najvećem neprijatelju poželio da prođe ovo što sam ja proživio. Sam među četiri zida, gladan, bez adekvatne odjeće, u hladnom. Zatvorili su me i onda satima nitko ne dolazi'', rekao je.

38-godišnjak je kazao da više od policije osuđuje onoga tko ga je lažno prijavio da ima veze s pljačkom zaštitarskog vozila. ''Razumijem policajce, nisu mogli znati imam li oružje, ali mi je krivo što su, nakon što su me bacili na pod i stavili mi lisice na ruke, i dalje udarali'', rekao je.

Ispričao da ga je jedan od policajaca tri puta udario nogom u glavu. Tvrdi da su mu ozlijedili i lijevi kuk te lakat. ''Moram k liječniku da utvrdi sve ozljede. Prije nego što su me pustili iz pritvora, inspektor mi je obećao da će mi reći tko me prijavio. Kada to saznam, angažirat ću odvjetnika i podnijeti tužbu protiv njih'', kazao je 38-godišnjak.