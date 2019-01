O slučaju vezanih beba u klinici Fran Mihaljević oglasila se i udruga RODA - roditelji u akciji.

Udruga Roda - Roditelji u akciji na skandal s vezanim petomjesečnim blizancima u klinici "Fran Mihaljević" te reakciju iz te klinike koja tvrdi da se s djecom postupalo po protokolu i adekvatno, oštro su odgovorili u svom Facebook statusu koji prenosimo u cjelosti.

"Nema opravdanja za ovakav tretman bilo kojeg ljudskog bića, a najmanje onih koji se ne mogu obraniti, pozvati upomoć i potpuno ovise o brizi odraslih. Nikakav niski standard, mali broj medicinskih sestara ili bilo koje drugo objašnjenje ovih živih rana na guzi djeteta, nastalim od nebrige i zanemarivanja od strane osoblja koje je plaćeno da skrbi o njima, nije opravdanje za dodatno ugrožavanje njihova zdravlja.

Ovo je humana i profesionalna katastrofa! Uz samu činjenicu da je ikome normalno i prihvatljivo ovoliko zanemariti najmlađe pacijente, sramotno je za cijeli zdravstveni sustav i to da roditelji moraju tražiti pravdu putem društvenih mreža i medija, jer sustav i mehanizmi koji postoje (i sami su sebi svrha) propuštaju prepoznati i riješiti propuste dovoljno brzo i učinkovito da do ovakvih strahota ne dolazi. Iako smo do sad zagrebačku bolnicu u kojoj se ovo zanemarivanje djece, prema navodima majke, upravo događa, isticale po tome što roditelj najčešće smije ostati uz dijete tijekom liječenja, nemogućnost majke ove djece da boravi s njima dok su na liječenju nikako ne smije biti ni dio opravdanja za ovaj ogromni profesionalni i ljudski propust.

Iskreno, želimo vjerovati da je ovo iz nekog drugog vremena, da se ne događa na ovim prostorima i danas, u 21. stoljeću."