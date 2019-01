Roditelji vitalno ugrožene djece u subotu su ponovno došli na Markov trg u Zagrebu, a pozvali su i građane da ih podrže u prosvjedu "Spinraza za sve".

U Vladi je sastanak iza zatvorenih vrata. Na sastanku su, uz predstavnike roditelja, premijer Andrej Plenković, ministar zdravstva Milan Kujundžić, njegov zamjenik Vili Beroš. S njima su i Ervina Bilić, predstojnica neurologije KBC-a Zagreb i Stjepko Pleština, zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb.

U subotu je Markov trg u Zagrebu prepun roditelja i bolesne djece. Prema nekim procjenama, na trgu se okupilo 300-tinjak građana, roditelja i sjece. Na transparentima natpisi "Spinraza za sve", "Nora u srcu", "zašto crkva šuti", "Stop diskriminaciji", "Ministre, odlazi, vrijeme je"...

Iz Udruge Kolibrići, udruge koja okuplja roditelje vitalno ugrožene djece poručuju na prosvjedu da će se prosvjedi nastaviti iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, sve dok ne dobiju Spinrazu za sve te da neće dozvoliti diskriminaciju.

"Ono što mi tražimo danas za svoju djecu je da se poštuje Ustav RH, da se djeci da lijek. Naša djeca neće biti otpisana, ne dok je nas. Mi si ne možemo dozvoliti da bacamo stvari kao ministar Krstičević. Mi si ne možemo dozvoliti da, kao premijer, frustrirano nasrćemo na bilo koga. Mi ne možemo izgubiti kontrolu niti na jedan trenutak jer, ako izgubimo kontrolu, naša djeca gube život. Zato ćemo do kraja ići mirno i hladne glave dok ne dobijemo Spinrazu za sve", poručili su iz udruge.

"Kleknut ću pred Plenkovića"

"Nisam mislio ovdje govoriti. Teško je ovo gledati. Čini mi se da to nikog nije briga, osim ljudi koji su ovdje došli i roditelje. One koje bi trebalo biti briga - ministra zdravstva i premijera, nije briga. Politika lijek neda. Ovdje je stvar politike, a ne struke", kazao je jedan od okupljenih očeva.

"Želimo promjenu vladine odluke, odluke ministra koja zabranjuje djeci na respiratoru liječenje. To je zabrana i osuda na smrt. To dozvolit za svoje dijete neću. Ne želim odustati od svojega djeteta, makar išao do predsjednika vlade sada na koljenima. Za svoje dijete ću i to učiniti", dodao je.

"Mi nismo isplativi za ovu državu"

"Njezin 18. rođendan, umjesto da smo slavili, ja sam plakala. Njezin 18. rođendan je, uz respirator, još jedan razlog da mi kažu kako moje dijete nema pravo na lijek. No, do zadnjeg ćemo dati sve i nećemo odustati, boriti ćemo se", poručila je majka punoljetne oboljele djevojke.

"Ja sam u pola godine izgubila pola svojih sposobnosti. Kažu mi da čekam. Nije mi jasno što da čekam - da kolica zamijenim bolničkim krevetom? Da čekam da više ne mogu raditi i doprinositi društvu? Da gledam sebe kako se gasim? Naši životi imaju cijenu, mi nismo isplativi za ovu državu. Da naši životi imaju cijenu, mi bi sad bili liječeni", kazala je jedna od oboljelih na Markovom trgu.

"Ne odustajemo"

"Lijek djeluje svugdje, u svim državama, osim u Hrvatskoj. Kad uđe u Hrvatsku, kao da je u roamingu, izgubi signal. Potkrijepite dokazima da lijek ne djeluje, mi smo potkrijepili dokazima da djeluje. Prestanite se igrati Boga", kazao je jedan od okupljenih roditelja.

"Ministar Kujundžić je prije godinu i pol dana na prosvjedu rekao mojoj Kristini da je idealan pacijent za ovaj lijek. Sada više nije idealan pacijent. Što se dogodilo u godinu i pol dana. Ovako više ne ide. Mi odustati nećemo od naše djece. To nam moraju vjerovati. Došli smo do zida i za djecu ne odustajemo. To su naša djeca i mi ih volimo kao da su najzdraviji i ne odustajemo", kazala je majka 25-godišnje Kristine.

"Milan Kujundžić je nula od čovjeka. Andrej Plenković je nula od čovjeka. Mi ne odustajemo. Nema šanse. Mi prosimo lijek... Alo?! Ja nisam pitao ne znam što, pitao sam za moje dijete, da se liječi. Zar je to luksuz? Ima među nama ovdje i puno branitelja. Svaki dan gledam oca kako plače. Nije mu jasno za što se borio 91.. Ovo je životni poraz da ja, umjesto da pijem kavu u subotu ujutro, ovdje prosim za djecu. Ovo je naša borba, ovo su naša djeca. Ljudi su s bolesnom djecom prošli 500 ili 600 km", kazao je jedan od očeva.