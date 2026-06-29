Udruga Franak: "HUB nas napada lažima"

Udruga franak odbacila je u ponedjeljak i lažima nazvala tvrdnje Hrvatske udruge banaka vezane uz predmete konvertiranih CHF kredita, objavljene u petak, među njima i tvrdnju da će potrošači morati snositi svoje troškove postupka.

"Hrvatska udruga banaka lažima je napala 26. lipnja Udrugu Franak tvrdeći kako je Udruga Franak u javnosti iznijela netočne i obmanjujuće tvrdnje da je Općinski građanski sud u Zagrebu donio prvu presudu u skladu s odlukom Vrhovnog suda u predmetu konvertiranih CHF kredita te tvrde kako potrošači moraju snositi svoje troškove postupka", stoji u priopćenju Udruge franak.

Franak ističe da je iznijela apsolutno istinite podatke i da je potpuno nebitno što je presuda donijeta prije objave, ali nakon odluke proširenog vijeća jer je objavljena presuda u skladu s odlukom proširenog vijeća. Podsjećaju da je odluka donesena 27. svibnja, a presuda o kojoj je Franak pisao donesena je 18. lipnja.

Napominju i da prošireno vijeće nije donijelo odluku o troškovima u slučaju kada se sude samo zatezne kamate, nego će o tomu odlučivati tek naknadno kada mu stignu prve revizije po tomu pitanju, no na Općinskom sudu u Zagrebu praksa po tom pitanju je, navodi se u priopćenju, već sada stabilna.

Franak je naveo i još tri presude u kojima je taj sud odlučio da potrošači imaju pravo samo na zatezne kamate, ali je dosuđen i puni trošak postupka u korist potrošača, pa konkretni tužitelji imaju i dalje pravo zahtijevati na županijskom sudu i Vrhovnom sudu RH puno obeštećenje, a nakon toga otvara im se mogućnost za ustavnu tužbu, ističe Franak u priopćenju.

"Očekujemo da će svakako biti i drugačijih odluka o troškovima, ali po hrvatskom pravu i po pravu EU-a, troškove će na kraju ipak snositi banke u potpunosti, o čemu konačnu odluku donosi Vrhovni sud RH", ističe Franak.

Udruga poziva odvjetnike koji to nisu učinili da urede tužbene zahtjeve na način da se podredno osim punoga obeštećenja zatraže zatezne kamate do dana konverzije uz naplatu zateznih kamata na te uglavničene zatezne kamate od dana tužbe do dana isplate, čime se ostvaruje pravo na puni trošak zbog usvajanja eventualno kumuliranog tužbenog zahtjeva te i dalje ostaje otvoren put prema žalbi, reviziji i ustavnoj tužbi zbog neprihvaćanja glavnog tužbenog zahtjeva.

Franak ističe da Hrvatska udruga banaka želi potrošače odvratiti od njihovih tužbenih zahtjeva, i upravo zbog toga lažući lobira za svoje članice banke, koje bi u funkcionalnijem sustavu nego što je to hrvatski sustav, odavno već morale vratiti sav novac potrošačima i poduzećima, a bile bi i kažnjene ogromnim kaznama zbog ugovaranja stotina tisuća nepoštenih ugovora.

"Ustavni sud će ukinuti sve arbitrarne i diskriminacijske odluke kojima se umjesto punog obeštećenja dosuđuju samo zatezne kamate potrošačima s konvertiranim kreditima. Takve odluke ne mogu opstati niti na temelju hrvatskog prava, niti na temelju prava EU, niti na temelju Ustava RH, niti na temelju Konvencije za ljudska prava", poručila je Udruga u priopćenju.