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Udruga Franak: "HUB nas napada lažima"

Piše Hina, 29. lipnja 2026. @ 10:36 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Franak ističe da je iznijela apsolutno istinite podatke i da je potpuno nebitno što je presuda donijeta prije objave, ali nakon odluke proširenog vijeća jer je objavljena presuda u skladu s odlukom proširenog vijeća.
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