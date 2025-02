Udruga Betlehem brani Prozor života: "To ne smije biti prepreka spašavanju ljudskih života"

U javnosti se i dalje vode rasprave oko Prozora života, koji je pokrenula udruga Betlehem, a kojim se majkama omogućuje da anonimno ostave neželjeno dijete. Ženska mreža Hrvatske osudila je tu inicijativu i istaknula da ona potiče na počinjenje kaznenog djela, a da se njome krše i prava djeteta. Na sve je reagirala i pravobraniteljica za djecu. Plemenito je, kaže, da se želi spasiti svaki život, ali time se ne smiju kršititi djetetova prava. Umjesto toga, predlaže pravobraniteljica, više bi se trebalo ulagati u prevenciju i edukaciju kako do toga ne bi ni dolazilo.

Nakon brojnih upita vezanih za reakciju Ženske mreže Hrvatske, koja traži zabranu Prozora života i sankcioniranje odgovornih, javnosti se priopćenjem sada obratila i udruga Betlehem, pokretač Prozora života. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Udruga Betlehem Zagreb osnovana je s misijom pružanja podrške trudnicama, majkama i djeci u kriznim situacijama, s ciljem spašavanja života i osiguravanja dostojanstvenih uvjeta za svako dijete. Naša vizija je društvo u kojem nijedna žena ne ostaje sama u teškoj životnoj situaciji i u kojem svako dijete dobiva priliku za siguran početak života.

Prozor života pruža sigurno i anonimno mjesto gdje majke, suočene s neizdrživim okolnostima, mogu ostaviti svoje novorođenče, osiguravajući mu tako priliku za život. Ovaj koncept nije nov; u mnogim europskim zemljama, poput Švicarske, Belgije, Italije i Poljske, ovakva praksa postoji već godinama i pokazala se učinkovitom u sprječavanju tragičnih ishoda poput čedomorstva ili napuštanja djece na nesigurnim mjestima.

Smatramo neosnovanim tvrdnje da Prozor života 'prisiljava žene na trudnoću i porod', 'izlaže ih nesigurnim uvjetima' ili 'potkopava pristup zdravstvenoj i socijalnoj skrbi'. Ova inicijativa ne potiče niti promovira napuštanje djece, već isključivo pruža sigurno rješenje u krajnjoj nuždi – kada bi dijete inače moglo biti ostavljeno na nesigurnim lokacijama, izloženo zlostavljanju ili čak smrtnom ishodu. U europskim zemljama koje su regulirale ovu praksu, djeca ostavljena u Prozoru života odmah se zbrinjavaju u zdravstvenim ustanovama i uključuju u sustav socijalne skrbi.

Također, odbacujemo tvrdnju da je ova praksa 'protuzakonita'. Iako trenutni zakonski okvir u Republici Hrvatskoj nije precizno regulirao Prozor života, to ne znači da je on nezakonit, već da postoji potreba za dodatnom zakonskom regulacijom, čemu smo u potpunosti otvoreni. Umjesto poziva na zabranu i sankcije, smatramo da je nužan dijalog koji će osigurati pravni okvir s ciljem zaštite djeteta i podrške majkama u kriznim situacijama.

Ova praksa postoji u brojnim europskim zemljama i pokazala se kao učinkovito rješenje u sprječavanju tragičnih posljedica napuštanja djece. U Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Belgiji, Italiji, Poljskoj i drugim državama Prozori života djeluju unutar jasno definiranih zakonskih okvira, koji omogućuju sigurno zbrinjavanje djece, uz istovremenu zaštitu prava i dostojanstva majki.

Njemačka, primjerice, već više od dva desetljeća ima sustav Babyklappe, koji omogućuje majkama da anonimno predaju dijete na skrb institucijama, nakon čega slijedi proces procjene i eventualnog posvojenja, uz strogu zaštitu prava djeteta. Austrija je regulirala praksu anonimnog poroda, koji ženama u teškim situacijama omogućuje medicinsku skrb tijekom poroda, nakon čega dijete može biti predano na skrb bez pravnih posljedica za majku.

Svjesni smo da pravni okvir u Republici Hrvatskoj po pitanju Prozora života nije dovoljno definiran, no to ne smije biti prepreka spašavanju ljudskih života.

Ovdje se radi o životima koji ovise o brzom i odgovornom djelovanju, te bi odgađanje ili ignoriranje ove inicijative u ime pravne nesigurnosti moglo imati tragične posljedice. Zakonska regulacija svakako je potrebna, no prioritet mora biti zaštita života i pružanje sigurnosti onima koji su najranjiviji.

Umjesto zabrane, pozivamo nadležne institucije na dijalog kako bi se osigurao zakonski okvir koji bi omogućio sigurno i odgovorno funkcioniranje ove inicijative, u skladu s europskim praksama i najboljim interesom djeteta.

Udruga Betlehem Zagreb ostaje posvećena zaštiti života i pružanju pomoći najranjivijima u društvu. Umjesto polemika koje ne doprinose rješavanju problema, predlažemo konstruktivan dijalog usmjeren na zaštitu djece i podršku majkama koje su u kriznim situacijama prisiljene donositi teške odluke."

