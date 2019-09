Nova školska godina počela je u ponedjeljak za nešto više od 464 tisuće učenika hrvatskih osnovnih i srednjih škola. Zbog povećanih troškova obrazovanja neke škole naplaćuju participacije od svojih učenika, iako bi obrazovanje u Hrvatskoj trebalo biti besplatno.

Kurikularna reforma ulazi u sve hrvatske škole, i to u 1. i 5. razrede osnovnih škola u svim predmetima, a u 7. razredima po novim kurikulumima predavat će se biologija, kemija i fizika. Reformom će biti zahvaćeni i prvi razredi srednjih škola, pa će gimnazijalci po novim kurikulumima pratiti sve predmete, a strukovnjaci hrvatski, matematiku i strani jezik.

Obrazovanje bi u Hrvatskoj trebalo biti besplatno, no neke škole od roditelja traže uplatu participacije zbog povećanih troškova obrazovanja. Jedna je takva škola Elektrotehnička škola u Splitu, koja od svojih učenika traži uplatu od 150 kuna.

Dozvolu za to dobila je od osnivača škole, odnosno od Splitsko-dalmatinske županije. Škola je na svojim stranicama objavila niz dokumenata o uvođenju participacije, od odluke o uvođenju participacije, odluke o kriterijima za oslobađanje od plaćanja participacije pa do dozvole Splitsko-dalmatinske županije.

Prikupljeni novac utrošit će se za nabavu računala, troškove natjecanja učenika...

U odluci o participaciji navodi se kako se prikupljena sredstva, između ostaloga, mogu utrošiti za popravak i nabavu računala i ostale informatičke opreme te kako se novcem mogu financirati troškovi natjecanja učenika, osiguranja učenika, pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja, nagrade učenicima, participacija dijela troškova ekskurzije i maturalne zabave, naknade dijela štete koju učenici naprave, pri čemu počinitelji ne mogu biti utvrđeni, nabavu zadaćnica i papira za pismene provjere znanja i slično.

Nazvali smo ravnatelja Elektrotehničke škole u Splitu Igora Radanovića, koji nam je rekao da njegova škola takav oblik participacije prakticira već 10 godina i da im za to zeleno svjetlo daje Ministarstvo obrazovanja.

"Samo Ministarstvo definiralo je da se takve participacije mogu uvesti, uz suglasnost osnivača, odnosno županije."

Radanović napominje da su roditelji već navikli na participaciju.

"Roditelji se nisu žalili, navikli su na to. To je uobičajeno i radi se dugi niz godina. Još nismo imali slučaj da je neki roditelj mogao, a da je iz inata odbio platiti participaciju. Ako se baš kasni s uplatom, upozoravamo učenike, razgovaramo s roditeljima i onda oni shvate“, napominje ravnatelj, koji navodi da se izlazi u susret učenicima slabijeg imovinskog stanja, te oni ne moraju platiti participaciju ili plate neki manji iznos.

Tko ne mora platiti?

Participacija se u njihovoj školi ne mora platiti ako je obitelj učenika korisnik prava iz sustava socijalne skrbi, ako su oba roditelja nezaposlena, ako učenik živi sa samohranim roditeljem koji ne radi, a drugi je roditelj preminuo, ako je učenik iz obitelji s mnogobrojnom djecom (troje i više) i barem dvoje djece pohađa osnovnu ili srednju školu, a postoji i niz kriterija za oslobađanje dijela participacije.

Participaciju od učenika traži i Druga ekonomska škola u Zagrebu. Na njihovoj stranici navodi se kako roditelji za svoju djecu moraju uplatiti po sto kuna. Radi se o "participaciji u povećanim troškovima obrazovanja", a učenici je trebaju platiti do 30. rujna 2019.

Slučaj s participacijama komentirala je ministrica Blaženka Divjak. "Škole odnosno osnivači dobivaju milijardu kuna kuna godišnje za same škole i imaju i izvorne prihode i nema nikakvog razloga da osnivači ne skrbe jer to je njihova zadaća. Nema razloga da se to radi. Apelirala bih i na osnivače i na škole da još jednom razmotre ovakve situacije, smatram da je to nepotrebno", rekla je ministrica.

Upit o ovim slučajevima poslali smo Ministarstvu obrazovanja i Gradu Zagrebu te ćemo njihove odgovore objaviti po primitku.