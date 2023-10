VIDEO Dramatična snimka iz zračne luke: Avion se srušio i klizao prema putničkom terminalu

U padu zrakoplova na pistu zračne luke Bom Futuro u Brazilu poginuli su pilot i jedan radnik terminala, dok su dva putnika uspjela izvući živu glavu.

Dvomotorni zrakoplov King Aira C90 srušio se u srijedu poslijepodne ubrzo nakon što je poletio. Na snimkama nadzorne kamere vidi se kako je avion pao na pistu i otklizao u smjeru putničkog terminala, potom se zapalio i eksplodirao.

Pilot Fernando Kawahata (42) poginuo je na mjestu nesreće, a 62-godišnji radnik Juan Jaramillo poginuo je nakon što ga je udario dio motora u blizini zgrade terminala, piše Daily Mail.

A Beechcraft C90GTi King Air aircraft (PS-JCO) has crashed into a hangar at Bom Futuro Airport in Cuiabá earlier today. pic.twitter.com/WrS3phRCrQ