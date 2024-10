U tišini se molilo za pokojne, čistila su se groblja: "Ljudi se rode, žive, moraju umrijeti, no ja to nikako ne mogu shvatiti"

Dan uoči blagdana Svih Svetih mnogi su odlazili na groblja ne bi li izbjegli sutrašnje gužve. U četvrtak su se čistila groblja da sve bude kako treba za blagan. U tišini se molilo za pokojne. Rane su nekima još svježe.

Gordana iz Rijeke izgubila je supruga: "Tu sam da malo popričam s njim, da kažem o unucima kako napreduju. Bez njega jako teško".

Zlata iz Zagreba također je izgubila supruga.

"Umro je lani, moraju ljudi shvatiti da se rode, žive i moraju umrijeti, ja to nikako ne mogu shvatiti", kaže.

S gubitkom se teško pomiriti. Živimo sve bržim tempom, pa blagan Svih svetih mnogi koriste kako bi na trenutak stali i promislili.

"Evo ispred groba sam poginulog supruga, ne samo zbog njega, već zbog i ostalih naših mrtvih. Meni je na prvom mjestu, ove dane, ako neću ove dane izdvojiti, ne znam kad ću", kaže Karolina iz Splita.



"To je blagdan sjećanja na ono što je prošlo i što nas je zapravo usmjerilo u životu, nije dobro da vas usmjeravaju virutalna, umjetna inteligencija, nego roditelji, djedovi, bake i tako dalje", kaže Miljenko iz Zagreba.

Od guste magle do sunca, svima koji su uranili, vrijeme je dobro poslužilo.



"Dolazim dan prije i tako, obilazim već 30 i nešto godina, koliko je sin poginuo", kaže Damir iz Zagreba.

"Meni je jedino čast da će moj grob biti do Jurice Jerkovića, to je jedan od najboljih igrača Hajduka", kaže Antonio iz Splita.

Dok je mnogima neradni vikend - njima je udarni. Na štandovima se sve kupuje.

"Tu je sada uvijek potražnja za žutim, još uvijek favoriti su žuta, bijela i ovaj bordo, ma da, miks je isto dobro tražen, sve u svemu - ide sve", kaže cvjećarka Marija.

Ide sve, kao i inače. Iako su cijene više, jer je i najam štandova skuplji. Lampioni od 1,5 eura do 3. Aranžmani od 12 do 50 eura. Krizantema od 3 do 3,5 eura.

Gužve na grobljima

Reporterka Viktorija Bednjanec javila se sa Mirogoja.

Tijekom cijelog dana ljudi su obilazili grobove i uređivali ih, već sada ako se prošećete moći ćete vidjeti dosta lampiona i šarenih aranžmana.

Tu su došli barem oni koji su se mogli izorganizirati da izbjegnu gužvu koja će ovdje sutra biti. Kao i svake godine očekuje se da će Mirogoj biti krcat pa su organizirane i izvanredne autobusne linije. Uz to stroga su ograničenja za automobile, tako da Grad apelira na sve da idu javnim gradskim prijevozom.

Sve je to besplatno. A osigurali su i pristup za osobe s invaliditetom kao i teže pokretne osobe. Naime, za njih je tu dostupan prijevoz električnim vozilima i minibus. To se ne odnosi samo na Mirogoj, već i na Miroševac, Markovo Polje i Gaj Urni.

Sve će to vrijediti do kraja tjedna, otvoreno je od 6 sati ujutro do ponoći. Najpametnije je svakako da prije nego krenete pogledate stranice ZET-a", poručuje.

I drugi veći gradovi apeliraju na javni prijevoz jer će se sutra posvuda ići na groblja.

"U Splitu se dodaje još jedna autobusna linija koja će ići od HNK do Lovrina i obrratno, svakih pola sata. Tamo se na groblju od 14 i 30 održava i misa, nakon čega je procesija, pa je dobro i to znati.

Osijek je isto organizirao posebnu regulaciju i izvanredne linije. Dvije će biti dodatne autobusne linije, a na onim postojećima se mijenja vozni red.

U Rijeci će isto tako dvije linije koje idu prema gradskim grobljima biti pojačane. No, najbolje je da se svi detalji pogledaju na stranicama.

Posebno upozorenje su poslali i vatrogasci, apeliraju na sve da budemo što oprezniji kada palimo svijeće i lampione, naprimjer da ih ne odlažemo na suhu travu, da ih bacamo tamo gdje je to predviđeno i slično".

