Val vrućine i dalje zapljuskuje Hrvatsku. Opasno sunce i sparina nekima su uzrokovali i tegobe. A osim toplinskog vala, Hrvatska očekuje i val talijanskih gostiju jer počinje ferragosto. Sinj se, baš kao i ostatak Hrvatske, u srijedu itekako "kuhao", a vrućina donosi i tegobe.

U Splitu su neki čak zadrijemali u hladovini, a drugi se osvježavali u moru. Iako je i more vrlo toplo. ipak se lakše diše. No, i u Splitu je u 14 sati izmjereno preko 35 stupnjeva Celzijevih, a meteoalarm obojan je crvenom bojom.

Reproter Dnevnika Nove TV Mario Jurič razgovarao je s dr. Mihom Sušićem iz Zavoda za hitnu medicinu koji ističe kako Hitna pomoć ima više intervencija na otvorenom prostoru, što je za očekivati. "Mogu pohvaliti naše građanstvo da se drže ovih uputa koje su davane putem medija već dugi niz godina. To ima svog učinka, primjećujemo da se ljudi paze. Ne izlaze van kada je vrijeme najteže, od 11 do 17 sati, a starijih ljudi gotovo uopće nema. Kupaju se rano ujutro i kasno navečer", istaknuo je dr. Sušić te dodao kao je količina posla, unatoč dobrom ponašanju građana, na pojedinim lokacijama veća za 30 do 50 posto nego što je to u zimskom periodu.

Vrućine će osjetiti i gosti iz Italije kojima počinje ferragosto. Iz trajektne luke Splite kažu kako neki od turista već stižu. "Ovaj vikend očekujemo prvi veći njihov dolazak. Što se tiče naših linija iz Italije prema Hrvatskoj, gdje nam je uključen Bari-Dubrovnik-Ancona-Zadar i Ancona-Split, očekujemo preko 6.000 putnika", navodi Jelena Ivulić iz Jadrolinije.

Iz Hrvatske turističke zajednice kažu kako Italija za hrvatski turistički sektor predstavlja jedno od najvažnijih tržišta odakle je u prošloj godini ostvareno više od milijun dolazaka. Ususret ferragostu Hrvatska je u fokusu većine talijanskih medija, tvrde u Hrvatskoj turističkoj zajednici

"Ako pogledamo prošlu godinu, u Puli smo imali preko 40.000 Talijana koji su ostvarili nešto više od 200.000 noćenja", istaknula je Sanja Cinkopan Korotaj iz TZ Grada Pule.

No, veći broj Talijana za ferragosto tek se očekuje.

