U petak od 9 do 13 sati zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina i energetske mreže ZET-a bit će obustavljen tramvajski promet Šubićevom ulicom od Zvonimirove do Trga Petra Krešimira IV., zatim Branimirovom ulicom od Draškovićeve do Držićeve te Držićevom do Zapruđa.

Tramvajske linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 2: Črnomerec - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 5: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Šubićeva - Park Maksimir

Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj

Linija 7: Dubrava - Šubićeva - Zvonimirova - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor -Vodnikova - Savska - Savski most

Linija 8: Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Vodnikova - Jukićeva - Zapadni kolodvor.

Od Arene Zagreb do Zapruđa prometovat će izvanredna tramvajska linija.

Umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija trasom:

Zapruđe - Držićeva - Šubićeva - Martićeva - Kvaternikov trg (peron linija 216/276) - Zvonimirova - Šubićeva - Držićeva - Zapruđe.

Autobusi se zbog prometno tehničkih i sigurnosnih razloga neće zaustavljati na stajalištu Borovje u smjeru grada.



