Oboružajte se živcima: ZET je najavio promet po posebnoj regulaciji

Dio Zagreba u petak će do 13 sati biti bez tramvaja zbog radova na energetskoj mreži. Tramvajski promet bit će obustavljen od Trga žrtava fašizma do Borongaja kao i od Kvaternikovog trga do Branimirove ulice.

Tramvajske linije 5, 7 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 9 i 13 skraćeno do Trga žrtava fašizma.

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 7: Arena Zagreb - Držićeva - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Dubrava

Linija 9: Ljubljanica - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma

Linija 17: Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Park Maksimir. Za vrijeme obustave tramvajskog prometa između Trga žrtava fašizma i Borongaja vozit će autobus.

Tijekom vikenda, također zbog radova, cijelu subotu na Bolničkoj cesti neće prometovati autobusna linija 143 (Vrapčanska aleja - Orešje) dok će linije 121 (Črnomerec - Karažnik - Gajnice), 130 (Črnomerec - Borčec) i 137 (Črnomerec - Donji Borčec) prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera.

Zbog radova na pristupnoj cesti od Slavonske avenije prema Ulici grada Gospića, autobusne linije 214 (Koledinečka - Trnava - Kozari Bok) i 235 ( Dubrava - Trnava - Kozari Bok) će u nedjelju 4. kolovoza, u vremenu od 7 do 19 sati, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u smjeru Kozari Boka.

Detalje izmijenjene trase autobusnih linija pogledajte na stranicama ZET-a.