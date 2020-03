Mještani Pakraca u ponedjeljak su mimohodom obilježili početak Domovinskog rata. Žele da taj datum uđe u službeni kalendar praznika Republike Hrvatske.

No, kada je Domovinski rat počeo, a kada završio - hrvatski povijesničari i političari još nisu dali odgovor. Pakračani obilježavaju početak Domovinskog rata 2. ožujka kada se u sukob hrvatskih specijalaca i srpskih pobunjenika umiješala JNA.

"Vidjeli smo da je rat neizbježan i da će uslijediti ovdje jer se prvi put kao tampon zona uključila JNA koja je bila na ovom području", kazao je Božidar Lujanac, zapovjednik Zbora narodne garde.

Baš zato što JNA nije od nekud u nekom trenutku došla, kao što nitko nikome nije objavio rat, nemamo točno vrijeme početka rata, kaže povjesničar prof. Ivo Goldstein.

"Nego je to bio niz incidenata kojem su korak po korak stvarani uvjeti", dodaje i navodi: "Kolovoz 1990., dakle barikade, potkraj 90. kada je ubijen prvi hrvatski policajac Goran Alavanja, to se často zaboravlja da je on bio, a ne Josip Jović".

A treći je ovaj pakrački koji se obilježava 2. ožujka, kada je prvi put JNA stala iza zaraćenih strana. Četvrti je krvavi Uskrs na Plitvičkim jezerima.

"Mi smo dolazili s lakim naoružanjem, nismo imali topove ni tenkove", prisjeća se Ivan Marinko Čajsa, ratni zapovjednik Policijske postaje Garešnica. "Odbijali smo neprijatelja koji je pucao iz protuavionskih topova na bolnicu", dodaje.

"Niz tragedija koje Hrvatsku početkom kolovoza uvode u rat", navodi Goldstein i dodaje da neka lokalna zajednica dobiva na važnosti ako je baš kod njih počeo rat, no "to manje govori o ratu 91., a više o stanju danas".

Politika još nije odlučila ni kada je rat završio. Neki povjesničari tvrde - Olujom u kolovozu 1995., drugi u kolovozu 1996., Sporazumom o normalizaciji odnosa ili pak završetkom mirne reintegracije u siječnju 1998. godine.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr