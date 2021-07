U Hrvatskoj je u prvoj polovici godine boravilo 2,6 milijuna turista koji su ostvarili 11,8 milijuna noćenja, što je po oko 54 posto više nego u istom razdoblju 2020., prvi su podaci iz sustava eVisitor i eCrew o kojima su u četvrtak izvijestili iz Ministarstva turizma i sporta (MINTS).

Strani turisti su u prvih šest mjeseci ove godine ostvarili većinu od ukupnih noćenja ili 9,1 milijun, pri čemu iz MINTS-a ne iznose postotke usporedbe s prošlom godinom, kao ni za 2,7 milijuna noćenja koja su ostvarili domaći turisti. Među strancima uobičajeno najviše noćenja ostvarili su Nijemci, Slovenci, Austrijanci, Poljaci i Česi.

Usporedbe iz MINTS-a ne iznose ni za pojedine regije/županije, pa tako ni za Istru u kojoj je u prvih šest mjeseci ostvareno najviše noćenja u Hrvatskoj, 3,6 milijuna, a s 2,2 milijuna i 1,8 milijuna slijede Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija. Noćenja iznad milijun ili 1,6 milijuna imala je još samo Zadarska županija, dok je Šibensko-kninska zabilježila 732 tisuće, a Dubrovačko-neretvanska 624 tisuće.

Među pojedinim odredištima Rovinj je ove godine ponovo 'izbio' na svoje tradicionalno prvo mjesto u hrvatskom turizmu i to sa 681 tisućom noćenja, dok je drugi Zagreb s 427 tisuća, a treći Poreč sa 418 tisuća noćenja, pri čemu opet nema usporednih podataka sa 2020., ali je 'neslužbeno' poznato da je u tim gradovima bilo znatno više turista nego lani.

U lipnju gotovo osam milijuna noćenja

Samo u lipnju u Hrvatskoj je bilo 1,5 milijuna turista i gotovo 8 milijuna noćenja, što je 62 odnosno 61 posto više nego u lipnju 2020.

Nijemaca je i njihovih noćenja i u lipnju bilo najviše, a zatim Slovenaca i Austrijanaca, kao i u Istri što je bilo najviše noćenja, dok se Rovinju i Poreču s dok su najpopularnije destinacije bile Rovinj s 439.000 noćenja, Poreč (266.000) i Vir (232.000).

Trenutno u zemlji 425 tisuća turista

"Iznimno smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima turističke 2021. te najavama za iduće mjesece. Trenutno u Hrvatskoj boravi 425 tisuća turista ili oko 100 tisuća više nego lani. U idućim se tjednima očekuje vrhunac sezone i svi moramo biti svjesni kako je preduvjet za daljnji nastavak ovakvih rezultata povoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj. Prepoznatljivost Hrvatske kao sigurne destinacije zbog koje turisti biraju našu zemlju daje nam priliku i za bolje financijske rezultate te nastavak razvoja turizma, a time i bržeg gospodarskog oporavka", poručila je uz rezultate ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić ocijenio je pak da je prema turističkim rezultatima u prvoj polovini ove godine Hrvatska "i dalje u samom vrhu najsigurnijih i najpoželjnijih turističkih destinacija Mediterana".

"Samo u lipnju imali smo 60 posto bolji rezultat nego u lipnju prošle godine, a i u najvažnijem smo dijelu turističke sezone u kojemu očekujemo najveći broj stranih turista za koje na tržištima provodimo i pozivnu kampanju "Trust me, I’ve been there", dodao je Staničić, poručujući da treba zadržati oprez i biti savjestan i odgovoran jer je povoljna epidemiološka situacija preduvjet za normalno odvijanje sezone.

Tijekom lipnja ove godine ostvareno je 1,5 milijuna dolazaka i 7,9 milijuna noćenja, odnosno čak 62 posto više dolazaka i 61 posto više noćenja nego u lipnju 2020. godine. Pri tome su u Hrvatskoj najviše noćenja ostvarili gosti iz Njemačke (1,6 milijuna), Slovenije (1,2 milijuna) i Austrije (805.000). Najviše je turističkih noćenja ostvareno u Istarskoj (2,4 milijuna), Primorsko-goranskoj (1,5 milijuna) te u Splitsko-dalmatinskoj županiji (1,3 milijuna), dok su najpopularnije destinacije bile Rovinj s 439.000 noćenja, Poreč (266.000) i Vir (232.000).