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dr. Samir Haj Barakat

Velika tuga u Slavoniji: U 47. godini tragično preminuo omiljeni liječnik

PišeN. C., 21. srpnja 2026. @ 08:44 komentari
dr. Samir Haj Barakat
dr. Samir Haj Barakat Foto: Društvene mreže
Slavonija i Našice opraštaju se od omiljenog liječnika koji je tragično preminuo u 47. godini života.
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