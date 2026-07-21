Velika tuga u Slavoniji: U 47. godini tragično preminuo omiljeni liječnik

U 47. godini života tragično je preminuo ugledni liječnik dr. Samir Haj Barakat iz Našica.

Bio je kirurg koji je cijeli svoj radni vijek proveo u Općoj županijskoj bolnici Našice, a više je puta dobio priznanje Najdoktor za svoj rad. O tome koliko je bio omiljen svjedoče brojni komentari na društvenim mrežama pacijenata i onih koji su ga poznavali pa je šok zbog njegove smrti još veći.

Samir Haj Barakat bio je aktivan i u političkom djelovanju kao dugogodišnji član SDP-a s kojim se ipak razišao 2025. godine. Obnašao je dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća Grada Našica.

Od Samira Haj Barakata oprostila se saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac koja je bila s njime obiteljski povezana:

"Za let si, dušo, stvorena…. Dragi moj, predragi prijatelju i rode, teško se pomiriti s činjenicom da si otišao, ali nadam se da si konačno našao svoj mir!"

Od njega su se na društvenim mrežama oprostili brojne stranke i političari, među ostalim i SDP Našica.

"S neizmjernom tugom opraštamo se od dr. Samira Haj Barakata, našeg dugogodišnjeg predsjednika, kandidata za gradonačelnika, gradskog i županijskog vijećnika, ali prije svega čovjeka s kojim smo dijelili godine života.

Znao nas je pokrenuti, uvjeriti, naljutiti i iznenaditi, ali nikada nas nije ostavljao ravnodušnima.

U jednom su se trenutku naši politički putevi razišli. Samir nije bio samo jedan od bivših predsjednika SDP-a Našice. Bio je važan dio naše priče i čovjek kojeg će mnogi naši članovi pamtiti kao prijatelja, kolegu, suborca i osobu koja je snažno obilježila jedno razdoblje našeg zajedničkog djelovanja.

Teško je prihvatiti da ga više nema. Njegovoj obitelji i roditeljima, prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Hvala ti za sve! Počivaj u miru, Samire", objavio je SDP.

Ipak, najviše je poruka njegovih pacijenata i članova njihovih obitelji koji ga opisuju kao velikog liječnika, stručnjaka i humanistu.

"Umiruću majku mi je primio na odjel iako niko nije htio i cijelu noć se borio da se izbori s bolešću. Nikada mu to neću zaboraviti. Hvala mu za sve dobro što je učinio za svoje pacijente", napisala je jedna žena.

"Velika tuga za sve koji su ga poznavali. Njegov cilj bio je pobijediti bolest i spasiti život, ma koliko to bilo teško. Takvih ljudi danas je jako malo", napisao je jedan od onih koji su se oprostili od dr. Haj Barakata.

Posljednji ispraćaj dr. Samira Haj Barakata održat će se 22. srpnja, u 14 sati na Gradskom groblju u Našicama. Bio je suprug i otac troje djece.