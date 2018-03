Američki predsjednički izbori 2020. možda se još čine dalekima, no Donald Trump već je predstavio slogan kojim će pokušati biti ponovno izabran: "Zadržimo Ameriku velikom!", rekao je ustvrdio da je dobio velik broj glasova žena, što je američka novinska agencija opovrgnula.

"Naš novi slogan pod kojim ćemo voditi iduću kampanju - možete li vjerovati, to je za dvije godine – glasit će 'Zadržimo Ameriku velikom, uskličnik'", objavio je Trump tijekom republikanskog skupa u Pennsylvaniji.

Prijašnji slogan "Učinimo Ameriku opet velikom" bio je važan dio Trumpove kampanje koja je završila pobjedom na izborima 2016. godine.

Ta fraza, koja je bila ponavljana u govorima, tiskana na plakatima i kapama i u skraćenoj formi "MAGA" bila dijeljena na društvenim mrežama, nadživjela je predsjedničke izbore, pa je Trumpovi pobornici koriste i danas.

Trump je više puta naglašavao kako se nada i drugom mandatu, a prema tome ovog puta ide sa sloganom kraćim za jednu riječ - "Keep America Great!".

U subotu je ponovio da želi da mu protukandidatkinja na tom glasovanju bude američka televizijska ličnost Oprah Winfrey, o čemu se šuška od veljače nakon njezinog govora na dodjeli Zlatnih globusa.

Republikanac je siguran da bi pobijedio u okršaju s njom i poručio je kako "zna njezine slabosti".

Na skupu je iznio podatak da na prošlim izborima "sa ženama nije imao problem" i da je za njega glasalo 52 posto žena, no američka agencija AP u nedjelju je objavila kako to nije točno jer je za Trumpa glasalo samo 41 posto žena, a 52 posto odnosi se samo na one bijele rase. Za njega je glasalo samo 4 posto žena afroameričkog podrijetla.