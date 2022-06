Galaxy Watch4, kao i Galaxy Watch4 Classic, odlikuju se jednostavnim dizajnom, s metalnim okvirom pojednostavljenih obrisa, izrađenim od ojačanog aluminija.

U novije vrijeme sve se više susrećemo sa sintagmom kvaliteta života. To je postao izraz koji se upotrebljava u raznim prilikama, a najčešće stvari s kojima većina ljudi povezuje kvalitetu života jesu zdravlje i fizička aktivnost. Vjerojatno ste se nekad zapitali je li vaše zdravlje na nivou i kako ga uopće pratiti. Ako želite pojačati svoju fizičku aktivnost te razinu kvalitete života i unaprijediti istu, u tome vam može pomoći Samsung Galaxy Watch4. Ovaj pametni sat ističe se po svojem elegantnom i ugodnom dizajnu, personaliziranim mogućnostima, a posebice po inovativnoj tehnologiju za praćenje zdravlja.

PR Foto: PR



Prijatelj zdravlja i zdravih navika



Samsung Galaxy Watch4 donosi inovativni BioActive senzor za praćenje zdravlja. Što je to i kako točno funkcionira? BIA (bioelektrična impedancija) jest metoda mjerenja tjelesnog sastava – tjelesne masnoće, mišićne mase, vode u tijelu, ali i mnogih drugih opcija jer Samsung BioActive senzor također mjeri i EKG i krvni tlak u stvarnom vremenu. Nakon početne kalibracije senzori brzo provjeravaju krvni tlak, a s pomoću EKG-a možete provjeravati nepravilnosti u broju otkucaja i srčanom ritmu te slati podatke izravno na svoj telefon. Ova metoda funkcionira na način da u tijelo šalje električne signale i na osnovu izmjerenog napona računa impedanciju (otpor) organizma. Što je otpor niži, to je tjelesni sastav bolji, odnosno niži je udio masti, a viši udio vode i mišića. Uz pomoć ove metode moći ćete precizno pratiti svoje tjelesne znakove tijekom vremena, što je u današnje doba iznimno važno ako želite osvijestiti vaše životne navike i njihov utjecaj na vaš organizam.

PR Foto: PR



Osim toga, životni ritam postaje sve ubrzaniji i stresniji. Ljudi su često skloni ignorirati upozoravajuće signale koje im njihovo tijelo šalje i počinju razmišljati o kvaliteti života kada je zdravstveni problem već tu. Svi znamo da je bolje spriječiti nego liječiti, a uvid u zdravstveno stanje vašeg tijela sada može biti nadohvat ruke. Točnije, na vašoj ruci! Ovaj sat omogućuje precizan uvid u opće zdravstveno stanje i kondiciju, analizu dnevnih aktivnosti, ali i sna. Ljudi postaju svjesniji važnosti sna za cjelokupno zdravlje, a značajka Sleep scores daje detaljne informacije o kvaliteti odmora i sna. Uz to, pomaže i u detektiranju apneje jer sat prepoznaje tipove hrkanja i prati razinu kisika tijekom spavanja.



U potpunosti personalizirani dizajn



Sve to samo je još jedan dokaz da sat već neko vrijeme nije samo uređaj koji pokazuje vrijeme. Sat je simbol osobnosti, ali i brige o sebi i svome zdravlju. Galaxy Watch4, kao i Galaxy Watch4 Classic, odlikuju se jednostavnim dizajnom, s metalnim okvirom pojednostavljenih obrisa, izrađenim od ojačanog aluminija. Ovim satovima, uz vrhunski izgled, dobivate i funkcionalnost za sve vaše treninge i svakodnevne zadatke. Dodatno, zaslon nudi mnogobrojne mogućnosti personalizacije koje će vašeg ručnog pratitelja učiniti jedinstvenim primjerkom koji će uz zdravstvenog pomagača postati i modni detalj kojim ćete iskazati sebe upravo onako kako želite da vas svijet vidi. Možete odabrati lice svojeg sata, pozadinu, font te personalizirati dodatke koje želite da se prikazuju, a čak možete izraditi i vlastite emotikone koji vas predstavljaju.

PR Foto: PR



Bogatstvo aplikacija



Nadalje, za razliku od prethodnih generacija, nove Samsung pametne satove pokreće Wear OS operativni sustav koji je nastao suradnjom tvrtki Samsung i Google. To znači da je omogućeno bolje povezivanje s brojnim Google aplikacijama, kao i ostalim Samsung Galaxy uređajima. Prije svega, na zaslonu sata moguće je prikazivati Google Karte i koristiti ih za navigaciju, a uskoro stiže i podrška za Google Play beskontaktno plaćanje tako da u ovom satu imate i mobitel i novčanik.



Novi Samsung Galaxy Watch4 pouzdan je i precizan alat koji će vam, uz dašak dizajna, pomoći svladati izazove na putu do kvalitetnijeg, zdravijeg i aktivnijeg života. Ovog ljeta možete uživati i u brojnim mogućnostima uz atraktivne Samsung promocije. Uz posebnu promotivnu akciju odaberite neki od Galaxy Watch4 ili Watch4 Classic modela na posebnom popustu do 30%. Promocija vrijedi do 30. lipnja, a više informacija pronađite na poveznici.