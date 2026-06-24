Ekstremne vrućine haraju Europom! Deseci tisuća bez struje, upozorenje i za Hrvatsku: "Zaštitite se. Mogući su..."

Europa se suočava s novim valom ekstremnih vrućina koji već ruši temperaturne rekorde i izaziva probleme u više država.

U Italiji su za brojne gradove izdana najviša upozorenja, u Velikoj Britaniji očekuju se temperature do 40 stupnjeva, a i Hrvatsku očekuju opasne vrućine.

Talijansko ministarstvo zdravstva za srijedu je proglasilo crveni alarm za 16 gradova, među kojima su Rim i Milano. U Velikoj Britaniji meteorolozi očekuju temperature koje bi se mogle približiti rekordnih 40,3 stupnja izmjerenih 2022. godine.

Francuska je u utorak zabilježila najtopliji dan otkad postoje mjerenja, s prosječnom temperaturom od 29,8 stupnjeva na razini cijele zemlje. Slični uvjeti očekuju se do vikenda, uz najviše temperature između 40 i 42 stupnja. Ni noći neće donijeti veliko olakšanje. U dijelovima zemlje temperatura bi se mogla spuštati tek na 23 do 28 stupnjeva.

Ekstremne vrućine već su izazvale i prve veće probleme s opskrbom električnom energijom. Na zapadu Francuske oko 68.000 kućanstava ostalo je bez struje, a vlasti su priopćile da je prekid povezan s visokim temperaturama i kvarom transformatora u elektroenergetskoj mreži, prenosi Guardian.

Problemi su zabilježeni i u prometu. Željeznički prijevoznici u Velikoj Britaniji upozorili su na moguće poremećaje, dok je Eurostar otkazao dio vlakova između Londona i Pariza. Visoke temperature uzrokuju probleme i školama. Stotine njih u pojedinim dijelovima Velike Britanije bit će zatvorene ili će ranije završavati nastavu kako bi zaštitile učenike.

Iznadprosječno visoke temperature zadržat će se i u Hrvatskoj tijekom idućeg tjedna, a Državni hidrometeorološki zavod pooštrio je upozorenja na toplinski val. Najveća opasnost očekuje se u petak i subotu kada će za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi biti crveno upozorenje.

"Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U kontinentalnom dijelu zemlje tijekom petka i subote na snazi će biti žuta i narančasta upozorenja, odnosno umjerena i velika opasnost od toplinskog vala.