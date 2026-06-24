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TOPLINSKI VAL

Ekstremne vrućine haraju Europom! Deseci tisuća bez struje, upozorenje i za Hrvatsku: "Zaštitite se. Mogući su..."

Piše I. B., 24. lipnja 2026. @ 10:23 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Luka Gerlanc/Cropix
Rekordne temperature stvaraju probleme diljem Europe, od prekida opskrbe električnom energijom do zatvaranja škola. Upozorenje za toplinski val na snazi je i u Hrvatskoj.
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Toplinski val
TOPLINSKI VAL
Ekstremne vrućine haraju Europom! Deseci tisuća bez struje, upozorenje i za Hrvatsku: "Zaštitite se. Mogući su..."
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