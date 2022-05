Tomislav Tomašević uoči obilaska doma u Kosnici održavao je svoju redovnu konferenciju za medije.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević posjetio je ustanovu Dobri dom.

Naveo je kao se nekoliko tisuća obroka dnevno pripremi diljem grada i podijeli najsiromašnijima.

"Izrazito smo ponosni što je Zagreb prošli tjedan odabran u 100 europskih gradova u misiji Europske unije koji će biti nositelji zelene tranzicije, klimatski neutralni i pametni gradovi", rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

"Ovo je veliki iskorak grada", dodao je.

Kasnije je Tomašević odgovarao na pitanja o aktualnostima u Holdingu, pa tako i o najavljenom protuprislušnom pregledu prostorija i pisanju medija da se u Holdingu traže tzv. bubice za prisluškivanje.

"Koliko znam, radi se o javnoj nabavi, o katalogu brojnih usluga vezanih za korporativnu sigurnost. To je jedna od opcija koja će se možda koristiti. Možda i neće jer se radi o katalogu usluga. Zagrebački holding je najveće javno poduzeće u Hrvatskoj. Korporativna sigurnost je sastavni dio takvih kompanija,a posebice kada se radi o velikim javnim nabavama. A s obzriom kad uzmete u obzir optužnice USKOK-a, svega i svačega je tu bilo. Želimo unaprijediti korporativnu sigurnost kako bi se spriječile nepravilnosti", rekao je Tomašević i odbacio mogućnost da to ima veze s curenjem imena onih kojima prijeti otkaz.

Govorio je i o cijevi koja je u petak puknula u Strojarskoj.

"Više do 20 godina se nije ulagalo u vodoopskrbnu mrežu. Investicije će trajati sedam do osam godina. Riječ je o barem dvije milijarde kuna", dodao je.

Odgovoarao je na pitanje je li istina da će Holding preuzeti ovrhe nad građanima, odnosno da će to drugi raditi umjsto njih.

"Što više će se koristiti kapaciteti samog Holdinga. Za detalje morat ćete pitati tamo", dodao je.

"To je nešto što bih svakako htio promijeniti, no ne ide to sve preko noći", govorio je o 45.000 plastičnih posuda u kojima se na Maksimiru na Praznik rada dijelio grah i štrukle.

Komentirao je