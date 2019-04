Događaje o kojima su pričali svi, u tjednom je pregledu sažela Ivana Pezo Moskaljov.

Sve je teže čuti dobre vijesti iz nasukanog Uljanika. "Ko i naša država, isto vam je stanje u državi", smatra radnik Livio, a Dragan dodaje: "Nema kraja ovom ponižavanju to je apsurd jedan...".

Prekipjelo i belgijskom brodovlasniku. Odustao od gradnje svog jaružala. Traži da mu se vrati gotovo milijardu kuna za koliko je jamčila Vlada - što bi bio novi udar na džepove građana. Dogovor je upitan.

"Dovlačili ste razno investitore, nekakve Ukrajince, dovlačite sada Kineze. Što je sljedeće, braća Trotter, koja će se pojaviti i investirati u Uljanik? Na to su se svela vaša obećanja", upitao je SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin.

"Dolaze jedino što sam ja razgovarao s premijerom Lijem. Dopustimo da taj posjet dogodi", kazao je premijer Andrej Plenković. Vladin 'Joker zovi' su Kinezi. Ne upali li, stečaj je izvjestan.

Rad do 67 godina

"Previše za ići u mirovinu! Previše za raditi do te godine", smatra Mirta iz Splita. "Radim u računovodstvu", kazala je Andrea iz Zagreba. Na pitanje može li se zamisliti sa 67, odgovara: "Ne, ne. I ovako je teško već i naporno"

U Banskim ih dvorima nisu slušali, pa će mirovinsku reformu rušiti na referendumu. Krenulo je prikupljanje potpisa.

"Što je dob više postavljena, to će veći broj ljudi bježati u prijevremenu mirovinu, jer neće moći odraditi. A onda ih tamo dočekuje država s trajnom penalizacijom, s trajnim smanjenjem mirovine", objašnjava Krešimir Sever iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Svima koji bi potpisali - ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić šalje ozbiljno upozorenje: "Ukoliko taj referendum prođe imat će 45 miljardi kuna duga i 5 do 7% manje mirovine".

Brkić je siguran

"Nikada!", odgovorio je Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ-a, posve siguran da iz HDZ - a neće otići. U političku mirovinu stranka ga, zasada, neće poslati. Čekaju pravosudni rasplet afere s praćenjem računalnih podataka i špijuniranjem. I da institucije, koje je Plenkovićev zamjenik prozvao - odrade posao.

"Koliko znam, ovo je Hrvatska demokratska zajednica, a nije Komunistička partija, hvala Bogu. U državi postoje institucije koje se bave progonom, a to nisu političke stranke...", objašnjava Brkić.

"Imate tijela u RH koja trebaju raditi svoj posao, zakonito i neovisno i to je to što se tiče te teme u ovoj fazi", kazao je premijer Andrej Plenković i dodao da o povjerenju u Brkića - ne bi govorio.

Ministar državne imovine u problemima zbog svoje

Ministar državne imovine Goran Marić u problemima - zbog svoje imovine. I to nakon otkrića da u imovinskoj kartici nije prijavio pravu, već višestruko manju vrijednost vikendice u Živogošću. Brani sebe i - proziva druge za bezakonje.

"I neće ta banda biti u Hrvatskoj dok sam ja ministar. U huškačkoj atmosferi istina prva nastrada...", kazao je Marić.

Ljetnikovac, prvi red do mora, kupljen je od kupca bivše Mesićeve vile. Slučaj koji će češljati i na ovoj adresi - nevoljko komentira i šef Vlade.

"To je na njemu da objašnjava, to su stvari otkad mi nismo bili niti u primisli da ćemo bit Vlada. - Je li tijekom godina trebao promijeniti vrijednost svoje imovine? To je na njemu!", kazao je premijer Plenković.

Svađa zbog spota

Dok se kampanja zahuktava, a političari u lovu na glasove koriste sve - Hrvatsko Zagorje posvađao je novi promo spot turističke zajednice. Tita ima, o Tuđmanu ni riječi.

"Mislim da bi obadvije osobe trebale biti uključene u ovo", smatra Anica. "Za vrijeme Juge, Tito je bio zakon", dodaje Miroslav.

Ovisno koga pitate, jedan je važniji od drugoga. A turisti dolaze zbog obojice.

Zatvorena žičara

Oni koji su došli na jug, poljubili su vrata žičare na Srđu - zatvorena je! "Naravno da sam razočaran...", kazao je Sabuy iz Mađarske.

Presudili su im carinici nakon niza trakavica! Tvrtka koja upravlja gradskom atrakcijom i to bez koncesije - soli pamet. A duguje desetke milijuna kuna.

"Dođite u RH, poželjni ste kao investitor, ali morate poštivati zakone to je prava reklama jedne ispravne države!", poručuje gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Dok se dug ne podmiri, nema vožnje. Do vrha će se pomučiti!

Ronaldo u Dubrovniku

Za bolju turističku reklamu zato se - pobrinuo Ronaldo. Nogometnu zvijezdu kamere su "ulovile" na odmoru u Dubrovniku. A domaćini se pobrinuli za kraljevski tretman.

"Za takve ličnosti njima je najbitnija privatnost i nekakva tišina i ispadnu na kraju najjednostavniji gosti", odao je Darian Vulanović, voditelj restorana.

Prvi u svijetu

Hrvatski liječnici - prvi su u svijetu! Oftalmolozi bolnice Sveti Duh operiraju uz posebne naočale - i metodu koju su sami osmislili. A 3D tehnologiju učinili vidljivom cijelom operacijskom timu.

"Oni mene malo previše hvale, nisam ja toliko zaslužan, ali drago mi je da mogu pomoć", kazao je dr. med. Benedict Rak, specijalizant oftalmologije u KB Sveti Duh.

Iako skroman, ovaj mladi liječnik ne samo da je pomogao, već i dokazao da ravnopravno možemo stati uz bok svjetskim stručnjacima.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



