Terapijski centar Ivanovac mjesto je u kojem i mlađi i stariji ovisnici vide spas. Prolaze program resocijalizacije, nakon kojeg se više od 80 posto njih više ne vraća na krivi put.

Nedaleko od Okučana, u šumi do koje se dolazi neasfaltiranim putem, nalazi se Terapijski centar Ivanovac. Mjesto je to na koje dolaze ovisnici o alkoholu, drogama i kocki. Najčešće se tamo nalazi oko 25 korisnika, muškaraca različite dobi.

Najmlađi među njima ima 20 godina. Zove se Gregor Pipić i nije imao problem s tim da javno progovori o svojoj ovisnosti. Sve s ciljem da pomogne drugim mladim ljudima koji se nalaze u takvoj situaciji. Gregor je alkohol i drogu počeo konzumirati s 15 godina. Dolazak u terapijski centar bio je njegova odluka, a u tome ga je podržala majka.

"Osim što ne koristim više drogu i alkohol, promijenilo se i moje razmišljanje. Stvari su ovdje drukčije, jednostavnije, stvari su ovdje za čovjeka kvalitetnije. U vanjskom životu nije lako govoriti o mlađim ovisnicima. Ja sam prije svega jedan mladi ovisnik koji je uspio izaći na pravi put uz pomoć samog sebe i svoje volje za životom. Nema mi ništa draže nego biti u programu resocijalizacije", rekao je Gregor Pipić.

Tretman korisnika u Terapijskom centru Ivanovac i u onom u Cisti Velikoj financira Ministarstvo demografije. Međutim, ta su sredstva dovoljna za osnovne potrebe korisnika, pa se morao pronaći novac i za projekte dodane vrijednosti.

Trenutačno korisnici prolaze kroz projekt 'Upoznaj me, nauči me, zaposli me', koji provodi Humanitarna organizacija Zajednica Susret, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda. S još dva partnera na projektu (Hrvatska mreža za beskućnike i udruga Vestigium), Zajednica Susret povukla je 1.500.000 kuna u okviru poziva Podrška socijalno uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

"U projektu 'Upoznaj me, nauči me, zaposli me' korisnici imaju mogućnost raznih radionica koje se vežu za kasnije mogućnosti kontakta s poslodavcima, recimo izrada životopisa, molbi za posao, mogućnosti samozaposlenja, motivacije, samopouzdanja i slično. Imaju mogućnost uključivanja u različite oblike edukacija za izradu predmeta od pruća, uzgoj bilja u zaštićenom prostoru, uramljivanje. Imaju mogućnost za prekvalifikaciju za računalnog operatera, što im se upisuje u e-radnu knjižicu, imaju mogućnost uključivanja u radne centre u kojima im se individualnim pristupom izrađuje plan zapošljavanja na kojim područjima mogu zbog nekakvih oštećenja ili zbog drugih prioriteta, te je namijenjen i za stručnjake kojima nastojimo jačati kapacitete za rad s ovisničkom populacijom", rekla je Ela Megla, socijalna pedagoginja.

S korisnicima u programu uz operatere, koji su i sami bivši ovisnici, rade socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi i liječnici.

"Radim s njima na razvoju tzv. mekih vještina, radimo na samopouzdanju kako bi što lakše pronašli posao. Važno je da nemaju osjećaj manje vrijednosti zato što su oni bivši ovisnici. U projektu imaju razne edukacije i za zvanja i zanimanja, a socijalne vještine trebale bi biti dodatni alat da lakše dođu do posla", rekla je Bernardica Juretić, utemeljiteljica Humanitarne organizacije Zajednica Susret.

Razgovarali smo s još jednim korisnikom terapijskog centra koji je želio ostati anoniman. U terapijski centar došao je nakon gotovo dvadeset godina ovisnosti o kokainu. U tom je razdoblju, prema njegovim riječima, izgubio brojne bliske ljude. Prestao je komunicirati s nekim članovima obitelji i prijateljima te je shvatio kako je vrijeme za radikalnu promjenu.

"Vani se nikako nisam mogao nositi s problemima, dok nisam došao ovdje i počeo čistiti glavu. Počeo sam razmišljati o tome kako bi to trebalo izgledati vani. Ovdje nam pomažu i terapeuti i operateri, ali i mi jedni drugima. Da ne vjerujem u uspjeh ove zajednice, nikada ne bih ni došao".

Zajednica Susret pomoći će svakome tko im se za pomoć obrati, no važno je znati kako se u borbu protiv ovisnosti ne može ulaziti samostalno. Važna je potpora zajednice i širenje informacija o bivšim ovisnicima. Društvo će postajati sve solidarnije ako članovi društva upregnu zajedničke snage.

Važno je i da poslodavci shvate da ne trebaju bježati od zapošljavanja bivših ovisnika jer, nakon završenog programa resocijalizacije, upravo ova skupina marginaliziranih osoba bit će iznimno zahvalna za novu priliku.

"Prije svega, oni imaju potrebu dokazati se, pokazati da nisu izgubljeni slučajevi i kako se isplatilo to ulaganje u njih te da to njihovo ponašanje u vrijeme drogiranja, da to nisu oni. To je od njih učinila droga ili alkohol ili kocka, ovisno zbog čega je netko u tretmanu i žele se dokazati. Poručila bih poslodavcima da im stvarno daju šansu. Naravno da se na natječaje javljaju vrlo često kvalitetni ljudi, ali za ljude koji im se javljaju putem natječaja poslodavci ne mogu znati ima li među njima netko tko je ovisnik, netko tko će zloupotrijebiti radno mjesto, tko će napraviti nekakvu pronevjeru. Kad dobivaju bivšeg ovisnika, oni znaju da su dobili bivšeg ovisnika i mogu ga držati pod povećalom. Ja vjerujem da onaj kome je dana šansa neće iznevjeriti povjerenje", rekla je Bernardica Juretić, utemeljiteljica Humanitarne organizacije Zajednica Susret.

