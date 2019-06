Bjelovar ima slatke brige. Više nemaju prostora za nove tvrtke u IT sektoru u tehnološkom parku. U godinu dana tamo se zaposlilo oko 400 radnika. A kako bi privukli nove tvrtke, grad je kupio dvije nove zgrade i daruje ih tehnološkom parku, to će omogućiti otvaranje novih 500 radnih mjesta.

Grad Bjelovar, u kojem su mladi IT-jevci otvorili tvrtku, prvih godinu dana plaća im sve režije i troškove najma pa mogu biti fokusirani ma softverska i hardverska riješenja.

Poduzetnik Josip Matijević jedan je od zahvalnih gradu Bjelovaru na pruženoj prilici. "To je velika pomoć novim firmama i ta stabilnost koja se pruža u suradnji s tehnološkim parkom. I ta činjenica da netko misli na nas i da nam želi pomoći", kaže Matijević.

Tehnološki park postao je pretijesan za sve koji žele u njega, pa grad kreće u novu investiciju. Za nove IT tvrtke kupuju se dvije nove zgrade vrijedne oko 6 milijuna kuna.

A kompjuterašima ne treba puno, ono što im treba naglasio je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. "Laptop, utičnica, stol i stolica, i to je to. Postoji prostor koji će biti relax zona, oni to traže, zgrada je po svojim karakteristikama savršena za ovu djelatnost. Žele puno bolji prostor, mi kupujemo još jednu zgradu koju želimo pretvorit u takav prostor", kaže Hrebak.

Među prvima u nove prostore uselit će Robert Blažek i njegovih 24 zaposlenih. "U IT-u su dosta visoki standardi što se tiče kvalitete prostora, posao je dosta stresan, naporan mentalno. Mislim to je nešto što je stvarno potreba, nije ugađanje, nego postoji potreba za takvim nečim", objašnjava Blažek.

U posljednjih godinu dana u gradu je otvoreno desetak novih računalnih tvrtki koje su otvorile oko 400 novih radnih mjesta. "Cilj nam je u sljedećih pet godina da radi još 500", zaključio je Hrebak.

Bjelovar je, bez sumnje i za razliku od mnogih, otvorio vrata gospodarstvu 21. stoljeća.

