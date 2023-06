Talijani zaplijenili trajekt koji je odobrila hrvatska agencija, trebao je ploviti linijom Zadar - Preko: "Dali smo negativno mišljenje, ali nisu nas poslušali"

Vijest o zapljeni dočekala je reporterka Dnevnika Nove TV, Sanja Jurišić baš na Preku, koja je ovu priču radila za rubriku Poziv. S otoka su čak najavili i pokretanje upravnog postupka, kako bi zaustavili dolazak stranog brodara u zadarski akvatorij.

Od Zadra do Preka i obrnuto, trebao je uskoro zaploviti strani brodar iz Italije. Zeleno svjetlo za to dala mu je Agencija za obalni i linijski prijevoz.

"Ovo je taj moderan trajekt koji bi trebao voziti na liniji Zadar-Preko, kojemu je Paula dala suglasnost", ironično je rekao Jure Brižić, načelnik općine Preko i dodao da im takav trajekt ne treba.

Paula Vidović ravnateljica je Agencije za obalni linijski pomorski promet, a istoj toj Agenciji i Općina Preko i Grad Zadar jasno su rekli ne kad ih se pitalo žele li da brod star 45 godina zaplovi zadarskim akvatorijem.

"Mi smo se očitovali Agenciji da jesmo za povećanje linija, ali nismo za ovog brodara. Dali smo negativno mišljenje, ali za razliku od prethodnih godina, ove godine Agencija nije uvažila ovo naše mišljenje", rekao je Mate Pinčić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka.

Čini se da Talijani neće zaploviti ovim dijelom Jadrana. Jer brod koji je trebao doploviti do Zadra, jedan je od tri plovila koje je talijanska policija zaplijenila tvrtki Caronte&Tourist Isole Minori, pod optužbom za korupciju u javnom sektoru. Otočni načelnik ide i korak dalje, tvrdi svima koji malo "proguglaju" tu tvrtku jasno je da to nisu čista posla, a još su neke stvari koje nisu jasne.

"Ono što je nezamislivo u današnjem vremenu, Europa koji počiva na načelu transparentnosti navodno je dopustila da u Zakonu obalnom linijskom prometu, stoji model da se bez javnog natječaja mogu dobiti dodatne linije na nekoj određenoj liniji", poručio je Jure Brižić.

Novoj liniji i novom brodaru blagoslov je dala i Županijska lučka uprava. Oni danas ne mogu ili ne žele pred kameru, poručuju: zatražili su stručno mišljenje Pomorskog fakulteta u Rijeci, i crno na bijelo imaju da zapreke za privez broda nema ni u Gaženici ni u preškoj luci. S čim se ne slaže zapovjednik broda koji trenutačno plovi na toj liniji. I to čak 17 puta dnevno.

"Kad oni tek dođu, bit će opći kaos. Ako dva brodara istovremeno budu tu vršila ukrcaj i iskrcaj, to jednostavno neće biti moguće. Parkiralište od osam traka koje idu uzastopno", objasnio je Tomislav Grbić, zapovjednik trajekta Jadrolinija.

No, po svemu sudeći, zasad doći neće. Po rješenju Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz trebali su ploviti od polovine lipnja do svibnja sljedeće godine. I to na drugoj najkomercijalnoj liniji u Hrvata.

"Prelazi 300 tisuća putnika u dvije financijske godine i automatski nema, gubi pravo na subvenciju, to znači ona je sama sebe održavala", zaključio je Denis Barić, predsjednik otočnog sabora.

Odnosni strani brodar ne bi imao obvezu javne usluge, konkretno povlaštenih karata za otočane.

Što kažu iz Agencije za obalni linijski promet?

Rješenje Agencije za obalni linijski pomorski promet izazvalo je val negativnih reakcija na zadarskom području, a iz Splita se javio reporter Dnevnika Nove TV, Ivan Kaštelan, koji je porazgovarao s ravnateljicom Agencije za obalni prijevoz, Paulom Vidović.

"Brodar je sukladno zakonu o Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu postavio svoj zahtjev za odobrenje reda plovidbe na liniji Zadar–Preko. Dakle, njegovo pravo proizlazi iz zakona kao i o uredbi Eurpske unije 3577 o slobodi obavljanja pomorske kabotaže", rekla je Vidović.

Unatoč svemu njegovo poslovanje u kojem je bio optužen dvaput za korupciju, agencija nije provjerila.

Što se tiče poslovanja brodara, agencija nije dužna odnosno nema ovlasti to provjeravati. Agencija isključivo ima ovlasti postupati u skladu sa zakonom. Dakle, ovdje se radi o strogo formalnom upravnom postupku. Ovo je samo prvi korak. Da bi brodar uopće došao na liniju nakon ovog rješenja odnosno odobrenja o redu plovidbe, brodar se mora obratiti nadležnom ministarstvu i ishodovati prvo potvrdu o kabotaži gdje se provjerava brodar i brod što izvršava resorno ministarstvo. Nakon toga prolazi provjeru i inspekcijski pregled lučke kapetanije", istaknula je Vidović.

Kako navode iz Zadra i Preka, agencija je ignorirala njihovo negativno mišljenje.

"Ne bih rekla da su jedinice lokalne otočne samouprave i grad Zadar ignorirani, dakle opet ponavljam da se radi o strogo upravnom postupku. Agencija postupa u skladu svojih ovlasti koje proizlaze iz zakona tako može uzeti u obzir samo ona očitovanja jedinica lokalne samouprave koja su danas sukladno zakonu i okviru njihovih ovlasti koje proizlaze iz zakona. To je dakle, jesu li zainteresirane za održavanje dodatnih putovanja", istaknula je ravnateljica agencije.

Na pitanje hoće li otočani dobiti nove linije koje su im jako potrebne Vidović je odgovorila: "Kao što sam rekla ja o tome ne mogu govoriti. Ja kažem da je agencija dala rješenje odnosno odobrila red plovidbe, a sada slijede provjere ministarstva i nadležnih lučkih kapetanija. Kada bi se sve to ispunilo i kada bi brodar dobio potrebna odobrenja od ministarstva i lučke kapetanije u odnosu na brod, kompaniju i posadu onda bi mogli govoriti da će on uistinu doći na tu liniju."

Isto tako, ne smatra se odgovornom.

"Apsolutno ne. Ponovno ponavljam, agencija je djelovala isključivo u okviru svojih ovlasti koje su proizašle iz zakona", zaključila je Vidović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



