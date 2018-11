Švicarski znanstvenici omogućili su trojici paraplegičara da prohodaju. U ostvarenju tog sna pomoglo je i više od 100.000 trkača u 66 zemalja svijeta, pa i Hrvatskoj. Svi oni svojim sudjelovanjem u utrci Wings for Life pomogli su financirati istraživanje.

Troje paraplegičara prohodalo je zahvaljujući stimulaciji leđne moždine pomoću precizno usmjerenih električnih impulsa koji se prenose putem bežičnih implantanata. Nova revolucionarna studija dokazala je da postoji mogućnost obnavljanja neuroloških funkcija kod bolesnika. Svi pacijenti koji su sudjelovali u ovoj studiji uspjeli su uspostaviti kontrolu nad mišićima nogu, iako su bili paralizirani dugi niz godina.

"Trenutak u kojemu sam pustio rukohvat i bez pridržavanja rukama napravio 1, 2, 3 koraka bio je nevjerojatan jer to prije nisam mogao", objašnjava svoj ushit jedan od troje paraplegičara koji je nakon dugogodišnje paralize ponovno prohodao. A sve zahvaljujući jednoj švicarskoj studiji.

"Nakon nekoliko mjeseci vježbanja uz pomoć električne stimulacije, trojica su sudionika mogla aktivirati dotad paralizirane mišiće i bez električnih podražaja. Mogli su čak i napraviti nekoliko koraka po tlu, bez upotrebe ruku i bez ikakve potpore", objašnjava odlične rezultate studije jedan od njenih autora, Gregoire Courtine.

Jocelyne Bloch, također autorica studije, objašnjava kako je "sljedeća faza početi s terapijom ranije, neposredno nakon ozljede kad je potencijal za oporavak veći.

Prva je to studija koja je omogućila osobama sa stanjem paraplegije da hodaju i nakon što prestanu dobivati električne podražaje.

"Mi smo jako zadovoljni, jako sretni, svaki napredak ovakve tehnologije je jako velika stvar", rekao je Janko Ehrlich - Zdvorak, predsjednik Spinalne ozljede Zagre

"Nadam se da će ovi istraživači ići i dalje, da je i njima ovo izazov. I to je ono što nama daje nadu kod ovih istraživanja", kaže Manda Knežević iz Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.



Istraživanje ovih znanstvenika pomoglo je i 8000 Hrvata koliko ih je sudjelovalo u zadarskom izdanju utrke "Wings for Life", utrke koja je osobe s paraplegijom i tetraplegijom u Hrvatskoj učinila vidljivima.



"I stručnjaci se na neki način umore i ne vide rezultate i onda kada se ovakvo nešto dogodi, kada se senzibilizira javnost, to uvijek ima veliki odijek", zaključuje Knežević.

Do potpunog izlječenja ozljeda leđne moždine dalek je put. Ova studija samo je jedan korak naprijed. Za sve one koji ne mogu, Zadar i cijeli svijet trčat će i sljedeće godine.