Sve za vaš automobil na jednom mjestu: Od kupnje vozila preko brzog servisa do praonice

Praktično je kada se na jednom mjestu može obaviti što više stvari, a kada je u pitanju briga o automobilu, AC Jesenović je jedna takva lokacija koja se izdvaja.

S dvije poslovnice, u Čakovcu i Koprivnici, nude prodaju novih i rabljenih vozila, ali i brojne druge usluge koje će olakšati život vlasnicima automobila. Njihovu ponudu automobila možete istražiti na stranici Bijelo Jaje.

Potraga za novim ili rabljenim automobilom završava ovdje

Bez obzira na to tražite li novo ili rabljeno vozilo, ovdje vas očekuje bogata ponuda modela marki Volkswagen i Škoda. U ponudi su i Volkswagenova gospodarska vozila, idealna za poduzetnike i sve kojima su potrebni kombiji i dostavna vozila. Na lageru imaju više od 1500 vozila, a moguć je i uvoz vozila po želji.

Mogućnost kupnje i kasnijeg održavanja vozila na istoj adresi štedi vrijeme i pruža dodatnu sigurnost jer se za automobil tijekom cijelog njegova vijeka brine isti stručni tim.

AC JESENOVIĆ d.o.o. (Foto: PR)

Jedna od najvećih prednosti tvrtke AC Jesenović upravo je činjenica da se na istom mjestu možete nastaviti brinuti o svom vozilu. Ovlašteni servis obavlja redovno održavanje i popravke vozila marki Volkswagen i Škoda, a servisne usluge dostupne su i za Audi te Seat.

Posebna pogodnost je brzi servis, namijenjen zahvatima koji se mogu obaviti u roku od jednog sata. Zamjena ulja, kočnica, guma i drugi manji popravci odrađuju se brzo i učinkovito.

AC JESENOVIĆ d.o.o. (Foto: PR)

Dodatne usluge za obnovu vašeg limenog ljubimca od glave do pete

Osim kupnje i servisa automobila, moguće je obaviti i najrazličitije dodatne usluge, bilo da želite učiniti automobil atraktivnijim spuštanjem i proširenjima, iskoristiti usluge praonice, napraviti servis autoklime ili ugraditi radio-uređaj ili audioopremu. To su samo neke od usluga koje nude.

U moderno uređenoj lakirnici koriste se isključivo kvalitetne boje na bazi vode, a tu je i limarija, u kojoj će se vaše vozilo vratiti u prvobitno stanje nakon mogućih oštećenja.

AC JESENOVIĆ d.o.o. (Foto: PR)

Nije tajna da sunce, sol, hladnoća i nečistoće uništavaju lak na automobilu, zbog čega je tu i usluga njege vozila, koja će se pobrinuti da se održi vrijednost vozila, ali i da ono izgleda što bolje.

Ako pak trebate unajmiti vozilo, bilo kratkoročno ili dugoročno, jedna od usluga koju nude je i ACTIVE i Exclusive rent a car diljem Hrvatske.

Kutak za djecu i taksi-usluge bez sumnje olakšavaju život

Tu su i brojne usluge koje dodatno pokazuju koliko cijene svoje kupce. Roditelji koji dolaze s djecom ne moraju se brinuti da će mališanima postati naporno s njima pregledavati automobile jer tu je kutak za djecu. Igračke i tobogan dat će im priliku da se zabave dok roditelji u miru razgledavaju vozila.

Izdvaja se i taksi-usluga kojoj je svrha odvesti vas na željenu lokaciju nakon što ste svoje vozilo ostavili na servisu. Druga je opcija i uzimanje zamjenskog vozila ako bez automobila ostajete na dulje vrijeme.

U AC-u Jesenović pobrinut će se jednako dobro i za vas i za vaš automobil. Ponudu njihovih vozila istražite na stranici Bijelo Jaje.