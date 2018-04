Umirovljenici će u utorak, uz isplatu mirovina, dobiti razliku mirovina za siječanj i veljaču.

Usklađena mirovina bit će veća, ali za manje od 1 posto, točnije 0,94 posto. Sinidikat je time nezadovoljan. No, toliko će veće mirovine u utorak sjesti na račune 1.115.000 umirovljenika.

"Ako gledamo prosječnu mirovinu ostvarenu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju u iznosu od 2614,66 kuna, povećanje od 0,94 posto iznosi 24,31 kunu", pojašnjava Ivo Bulaja, pomoćnik ravnatelja HZMO-a.

Umirovljenici su nezadovoljni. Za Sindikat umirovljenika takvo je usklađivanje mirovina sramotno. Imaju poruku i za resornog ministra. "Svi ovi ljudi koji me zovu i galame i psuju traže vaš broj tekućeg računa pa da po tih 5 kuna dadnu vama - vi ćete se obogatiti", kaže Milan Tomičić, zamjernik predsjednice Sindikata umirovljenika.

Zbog nekoliko desetaka kuna više neki umirovljenici mogli bi prijeći prag iznosa osobnog odbitka zbog čega će trebati platiti porez. Pa će umjesto da dobiju nekoliko desetaka kuna - na kraju dobiti manju mirovinu.

Prema podacima mirovinskog zavoda za veljaču 486 tisuća Hrvata prima mirovinu manju od 2 tisuće kuna. Čak 95 tisuća građana prima mirovinu manju od 500 kuna. No iz Zavoda kažu kako su to građani koji su u Hrvatskoj radili samo nekoliko godina, a ostatak mirovine primaju iz inozemstva.

KORISNICI MIROVINA PREMA IZNOSIMA MIROVINA ZA VELJAČU 2018.

BROJ UMIROVLJENIKA SVOTA MIROVINE PROSJEČNA MIROVINA

94.982 do 500 kn 232 kn

86.244 501 do 1000 kn 778 kn

125.833 1001 do 1500 kn 1276 kn

179.378 1501 do 2000 kn 1753 kn

Veće mirovine trebala bi donijeti najavljena reforma mirovinskog sustava. "Mirovine u 2019. godini rast će sukladno stopi promjene indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće u RH", poručuju iz resornog Ministarstva.

Umirovljenici su skeptični.

"Ja se samo pitam što će biti s mojom kćeri mojim zetom, mojim unucima. Ja ih plašim kad im kažem što se priča. To je nemoguće", rekao nam je jedan umirovljenik.

Cijene stalno rastu, a mirovina u iznosu od pola prosječne plaće koju je Vlada obećala čini im se - nedostižna.