Stručnjak za međunarodne odnose doktor Darijo Kuntić, u Dnevniku Nove TV analizirao je zbivanja u Kataloniji.

Je li referendum legalan? Ako Katalonija jednostrano proglasi neovisnost, kakva se reakcija Madrida može očekivati?

Prema španjolskom Ustavu, referendum nije legalan, s obzirom na to da Ustav definira Španjolsku kao unitarnu, nedjeljivu, jedinstvenu državu. Međutim, znači li taj Ustav da se smije zanemariti želja za boljom budućnosti i neovisnosti, toliko velikog broja građana, to je složenije pitanje. Što se tiče reakcije Madrida – može se očekivati da ako Katalonija stvarno proglasi neovisnosti, da se može ići na aktivaciju članka 155. Ustava, što je već najavio španjolski ministar pravosuđa. On glasi tako da bi moglo doći do suspenzije autonomije, do svrgavanja predsjednika, a to bi moglo dovesti do daljnje eskalacije sukoba. Tako da se nadamo da do toga neće doći.

Je li ovo početak kraja španjolske monarhije kakvu danas poznajemo? Kakva je politička budućnost te zemlje?

Mislim da ovo ne znači kraj monarhije, čak i kada bi se Katalonija odcijepila, Španjolska bi mogla preživjeti, samo možda okrnjenim teritorijem. Međutim, to sigurno ne bi bio kraj Španjolske. Budućnost Španjolske će ovisiti, što se tiče Katalonije, kako će se razvijati ovaj proces, vezan uz referendum. Hoće li možda doći do esklacije sukoba, ako dođe stvarno do aktivacije članka 155., kakva će biti reakcija katalonskih građana, hoće li možda doći do animoziteta koji će aktivirati nacionalizam, koji će aktivirati neke možda čak i nasilne krugove i bi li se možda čak moglo dogoditi da se aktivira nasilje po uzoru na baskijski terorizam, to je krajnji scenarij nasilja. Međutim, u ovakvoj situaciji ne treba ništa isključiti.

Kakva je Vaša sigurnosna procjena stanja u Kataloniji? Naši su maturanti otišli u Španjolsku.

Situacija sigurno nije bezazlena. Vidjeli smo da je nasilja na ulicama bilo, da ga može biti i dalje ako dođe do nekih masovnih prosvjeda. Policija može ponovno reagirati nepromišljeno. Ponovno može doći do sukoba tako da se našim učenicima može savjetovati da se ne zadržavaju u mjestima i zonama gdje se odvijaju takvi procesi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr