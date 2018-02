Što će odlučiti premijer Plenković - smijeniti ili stati uz Vladina povjerenika, ali i potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić, analiziramo s Mislavom Bagom!

Mislave, što procjenuješ? Hoće li premijer Plenković zahvaliti na suradnji potpredsjednici i Vladinom povjereniku?

Neće. Ako to napravi on je potpisao svoj politički testament. Prije svega on je vezivao svoju političku sudbinu, i sam je to rekao u Strasbourgu, u taj cijeli projekt. On je rekao da je to reforma svih reformi.

Potpredsjednica Vlade Dalić je rekla da je to reforma svih reformi. Ako on sad povuče potez da zatraži ostavku privremenog povjerenika, što je vrlo komplicirano, ili potpredsjednice Vlade koja baš nije popularna kod HDZ-ovaca, on na taj način priznaje i svoju osobnu pogrešku. Perma tome je političar, nije mu ugodno, ali na taj način bi se stavio na brisani prostor, na streljanu oporbi i svim kritičarima, pa i svojim HDZ-ovcima.

Premijer analizira, a zapravo kupuje vrijeme, sasvim je to jasno - zašto to čini?

Prije svega to su političari. Nama običnim građanima to se čini nerealnim i nemogućim. Zašto ti trebaš analizirati da li neki ugovor 250.000 kuna tjedno ili PR savjetničke usluge, 75.000 kuna mjesečno, je li to realno ili ne. Mi to možda i ne znamo. Kod financijskih analiza teško je ocijeniti je li neka analiza 250.000 kuna tjedno, velika, mala, je li to realna cijena, svi financijski savjetnici ili analitičari kažu da s obzirom na količinu iznosa koji se treba riješiti, da je to najveće restrukturiranje u Europi. To je možda prihvatljiv iznos. Najveći problem je zašto je vladin povjerenik angažirao tvrtku u kojoj je do jučer radio, a sada prima ove honorare.

Pokušajmo hipotetski analizirati što bi značila smjena Vladina povjerenika i je li to lako izvedivo?

Govorimo o činjenici da smo u nogometnom rječniku u 85. minuti. Cijeli zakon je konstruiran na način da je Vladin povjerenik zapravo odgovoran privremenom vjerovničkom vijeću. To je neki nadzorni odbor ne vladi, a s druge pak strane vlada ga je postavila. To je teško ljudima objasniti. Ako on ode, hipotetski, pretpostavljam da će s njim otići i glavni konzultant, da će otići njegovi ljudi. U tom slučaju Plenković ima novi problem. Morat će otići pred Sabor i tražiti najmanje produženje lex Agrokora za šest mjeseci. Kog će on naći, tko je ta osoba spremna da uđe unutra u zadnjim minutama i da glumi izbornika i da ide raditi novu nagodbu? Čini mi se da je Toni Ramljak vezao svoju sudbinu i s Dalić i s Plenković. Prema tome, zajedno smo pukovnici ili pokojnici.

A što predviđaš kakva je politička sudbina Martine Dalić ostane li u Vladi?

Ona je drugi čovjek Vlade, kad nema premijera, ona vodi uži kabinet. Čini mi se da ima apsolutnu potporu premijera u svim potezima. Ključna je osoba u svim važnim projektima. Nisam siguran da sada može pronaći osobu koja će zamijeniti Martinu Dalić. Ako on nju makne, on je sebi potpisao političku oporuku. Nije popularna kod HDZ-ovaca veterana. Znamo kako je napustila Karamarka, podnijela je ostavku. Na jednoj od kampanja donirala je Pametno. Za obične, stare HDZ-ovce, ona nije HDZ, ona je u tom prvom krugu koji odlučuje s Plenkovićem. Bit će ranjiva potpredsjednica Vlade koja će imati malu potporu gotovo nikakvu i svi će očekivati da pogriješi.

