Stiže novi energetski udar! Poskupljuje plin, ovo je izračun

Od ove jeseni građane očekuje skuplje grijanje. Ovisno o distributivnom području, cijena grijanja za kućanstva porast će između sedam i osam posto.

Prema riječima Dalibora Pudića iz Hrvatske stručne udruge za plin, poskupljenje proizlazi iz rasta cijene energenta.

"Došlo je do povećanja otprilike 4 eura po megavat satu i još nekakav sitni PDV, a on nije visok trenutno u Hrvatskoj. Možemo razgovarati o nekakvih 4 eura, ako jedno prosječno kućanstvo troši 40 megawat sati onda na godišnjoj razini je to 40 eura", rekao je Pudić.

Vlada bi u proračunu morala osigurati 15 milijuna eura da građanima subvencionira poskupljenje, a stručnjaci kažu da se racionalnom potrošnjom ovo povećanje može izbjeći.



"Ako bi se spustila temperatura 1 do 2 Celzijusa onda možemo razgovarati o uštedi jedan do dva posto", poručio je Pudić.

Nove cijene grijanja mogle bi utjecati i na kretanje inflacije, koja je trenutačno u padu. Prema podacima za lipanj, godišnja stopa inflacije iznosi 4,5 posto.

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Na mjesečnoj razini cijene energije pale su za 2,9 posto, industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,6 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana niže za 0,2 posto. Istodobno su cijene usluga porasle za jedan posto, što analitičari dijelom povezuju s turističkom sezonom.

Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je da Vlada nije zadovoljna trenutačnom razinom inflacije, ali ističe da je trend njezina pada vidljiv.

"Ova stopa od 4,5 posto nije nešto što nas zadovoljava. To moram odmah istaknuti. Trend je jasan, u travnju je bilo 5,8, u svibnju 5,2 posto. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u idućim mjesecima. Vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini eurozone", rekao je Ćorić.

Prema dostupnim podacima, višu stopu inflacije u lipnju od Hrvatske imale su samo Litva i Bugarska.

Građani, međutim, smatraju da se pad inflacije još ne osjeća u svakodnevnom životu.

"Po meni ovako koliko mogu doživjet iz prve ruke, mislim da nije u nekom padu ova inflacija i da se nastavlja rast cijena. Možda je malo usporio, možda smo se navikli na to, ne očekujem neki veći pad cijena ili stagnaciju. Mislim da sve ide i dalje gore", rekla je Ivana Plazibat iz Zadra.

Slično razmišlja i Božena iz Zadra, koja smatra da su cijene u Hrvatskoj i dalje previsoke.

"Ja sam živjela 5 godina u Nizozemskoj i vratila sam se u Hrvatsku i sad mi je žao što sam to napravila. Tamo je ipak bilo ljepše i plaća je bila veća"

Koliko sezona pridonosi inflaciji, prije nego turisti dođu da se nabriju cijene?

"Je, ali turista nema kao prijašnjih godina. To se vidi po prometu, to se vidi po Kalelargi", rekla je.

U Vladi se izgleda spremaju na manji priljev novca u proračun, pa je do državnih tvrtki stigla loša vijest - stegnite remen i zamrznite rast plaća.