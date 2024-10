Miljenić oštar nakon scene na saborskom odboru: "Ovo što HDZ-ovci pokušavaju napraviti je nezamislivo, to se nikad nije dogodilo"

Nakon još jednog sukoba na relaciji Pantovčak Markov trg, i ovoga puta oko vojne pomoći Ukrajini, u srijedu je eskaliralo na saborskom Odboru za obranu kojem je prisustvovao i predstojnik ureda predsjednika RH Orsat Miljenić, ali ne i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid, zbog čega je ministar obrane Ivan Anušić sa zastupnicima vladajuće većine napustio sjednicu.

O svemu se očitovao Orsat Miljenić, a njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

"Ovo što rade HDZ i Vlada Republike Hrvatske je čista politizacija ili pokušaj politizacije Hrvatske vojske. Naime, jedini predlagatelji ove odluke je Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo. Načelnik Glavnog stožera nije politička osoba i ne smije sudjelovati u odlučivanju i donošenju političkih odluka. Po logici ministra, koji je pobjegao s ove sjednice, ispalo bi da je načelnik Glavnog stožera njegov ađutant.

Ministar je hodao po sjednicama NATO saveza i drugih tijela, dogovarao je sve oko ovoga i sramotno je da on danas kao ministar i potpredsjednik Vlade ne zna obrazložiti prijedlog odluke bez načelnika Glavnog stožera", rekao je predstojnik Ureda Predsjednika Republike Orsat Miljenić na sjednici saborskog Odbora za obranu komentirajući postupak ministra obrane Ivana Anušića koji je tražio da načelnik GS OSRH dođe na sjednicu Odbora na kojoj se trebalo raspravljati o Vladinom prijedlogu odluke o sudjelovanju Hrvatske u NATO misiji NSATU.

Načelnik Glavnog stožera nije pozvan na sjednicu Odbora, pojasnio je predstojnik Miljenić, već mu je ministar rekao - ti ćeš ići sa mnom. I Predsjednik Republike po toj logici mogao je reći načelniku Glavnog stožera da će danas ići na sjednicu Odbora. Ali, Predsjednik Republike ni prije, ni sada nije i neće dozvoljavati politizaciju vojske.

Ovo je odluka koju predlaže Vlada kao političko tijelo, isključivo političko tijelo, na koju Predsjednik kao politička institucija daje ili ne daje suglasnost i o čemu odlučujete vi kao saborski zastupnici. Ne odlučuje vojska", rekao je Miljenić dodajući kako će vojska izvršiti svaki zadatak koji dobije jer tako vojska funkcionira u demokratskom društvu.

"Dakle, ovo što HDZ-ovci pokušavaju napraviti je udar na demokraciju, to je nedopustivo i nezamislivo, to se nikad nije dogodilo - zloupotrebljavate vojsku da obrazlaže vaše političke stavove. Tjerate vojsku da kaže je li politička odluka dobra ili loša. To vojska ne smije govoriti. I zato ovdje nije mjesto načelniku Glavnog stožera i zato je predsjednik odlučio kako je odlučio u ovom slučaju i odlučit će opet. Ministar skriva iza vojske svoju političku odluku, to je kukavički i to ne dolazi u obzir", poručio je predstojnik Miljenić objašnjavajući zašto je Predsjednik Republike zapovjedio načelniku GS OSRH da ne dolazi na sjednicu Odbora.

Predstojnik Ureda PRH upozorio je kako "ovo ponovo pokazuje tendenciju HDZ-a da okupiraju sve institucije, da zarobe i Hrvatsku vojsku i da pretvore vojsku u svoje poslušnike. To se ne smije dozvoliti. Ovo je demokratska zemlja. U demokratskoj zemlji, ako si političar - i ja to kažem ministru, premijeru i svima iz Vlade - odgovarajte za svoje odluke. Pa gdje vam je hrabrost? Dođite ovdje pa obrazložite što se događa, a ne se sakriti iza načelnika Glavnog stožera", rekao je predstojnik Ureda PRH i ponovio kako je pokušaj dovođenja načelnika GS OSRH na sjednicu Odbora manipulacija kojom se pokušalo politizirati načelnika Glavnog stožera.

Predstojnik Miljenić je na sjednici Odbora za obranu – koju su napustili članovi vladajuće većine – govorio i o ulozi Hrvatske u NATO-u„Hrvatska je ne samo lojalan, nego partner koji očekuje od svojih partnera i saveza da poštuju sve obaveze i u slučaju napada na nas da nam pomognu kao što bi mi pomogli svakom od njih. U okviru toga, Predsjednik je dao suglasnost za povećanje prisutnosti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u zemljama NATO-a koje graniče s Rusijom za 80 posto. Znači, broj pripadnika OSRH se povećava sa 300 na 520 pripadnika. Zašto? Jer, oni su u savezu. Ali, Ukrajina nije u savezu", upozorio je.

U tom je kontekstu podsjetio kako hrvatski partneri iz NATO-a i EU, međutim, nisu uvijek lojalni partneri. "Imate misiju ALTHEA u BiH. Zar nije paradoks i vrhunski bezobrazluk od strane EU - jer to je misija koju je započeo NATO, a preuzela je EU - da Hrvatskoj ne dozvoljavaju sudjelovanja u toj misiji ni s jednim časnikom. Čak 23 zemlje su u toj misiji, od Turske nadalje, i svi oni mogu biti u misiji u BiH, ali Hrvatskoj kažu – vi ne možete", podsjetio je Miljenić.

Nadalje, predstojnik Miljenić je ukazao na činjenicu da je Predsjednik Republike po Ustavu odgovoran za obranu zemlje. "U Ustavu nigdje nema Vlade povezane s obranom. Ali, Predsjednik Republike po članku 94, stavku 3 odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. To je Ustav. Neka mi netko nađe gdje je Vlada u Ustavu u području obrane. Gdje je ministar obrane u Ustavu? Dakle, to su ljudi koji bi htjeli biti vrhovni zapovjednici, umjesto legalno i legitimno izabrane osobe za to Ustavom predviđene", rekao je. Budući da je zastupnik HDZ-a Ante Deur savjetnike Predsjednika nazvao krdom, predstojnik je istaknuo kako upravo to dokazuje kako se oni cijelo vrijeme odnose ne prema nama, nego prema ustavnom poretku, jer oni misle da je država njihova.

Odgovarajući na pitanja zastupnika o sudjelovanju predsjednika Milanovića na summitu NATO-a u Washingtonu, predstojnik je istaknuo kako je predsjednik Milanović jasno prije i poslije rekao da Hrvatska neće sudjelovati u misiji NSATU. To je rekao i ministru obrane, ja sam bio prisutan, da neće potpisati da hrvatski vojnik ide u misiju. Dakle, to je Vlada znala i svejedno preuzimaju obvezu", kazao je.

Upozorio je kako prije svega treba ukazati na sustavno kršenje Ustava od strane Vlade. "Ustav je jasno propisao podjelu nadležnosti između Vlade i Predsjednika Republike, izabranog ogromnim brojem građana, koji ima punu legitimnost u sukreiranju vanjske politike. Problem je što ministri putuju po svijetu, prisustvuju raznim konferencijama, sastancima i preuzimaju obveze za Republiku Hrvatsku - od kojih se neke tiču i obrane i vanjske politike - bez da su se prethodno konzultirali s Predsjednikom Republike. Dakle, kažu „mi ćemo to raditi“, a nisu pitali onoga tko donosi odluku što misli o tome, rekao je predstojnik Miljenić i dodao kako je to razlog zašto je Predsjednik više puta pozivao premijera na sastanke i sazivanje Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Zbog toga je i na sjednici Odbora za obranu naglasio kako Vlada stalno krši Ustav i uzurpira ustavni poredak. "Ono što je predviđeno po zakonu i što je izričito slovo Ustava, oni to krše i kažu - mi to nećemo jer se nama to ne sviđa, mi ne priznajemo Milanovića. Dakle, to oni stalno rade. I zato izbjegavaju te sastanke na kojima se ovo trebalo raspraviti", zaključio je predstojnik Ureda PRH.

