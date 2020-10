Mještani Šestinskog dola tvrde da je problem s potopljenim garažama nakon svake jače kiše počeo kada je gradska tvrtka VIO obnovila kanal. Iz tvrtke kažu da je sve napravljeno po projektu, a kao problem vide novoasfaltiranu cestu i zgrade za koje tvrde da nemaju potrebne dozvole.

Stanari Šestinskog dola u Zagrebu još čekaju rješenje problema koji im mjesecima stvaraju oborinske vode.

Njihovih pedesetak garaža kod svake jače kiše potpuno poplavi, a problem je počeo, kažu, nakon što je gradska tvrtka Vodovod i odvodnja obnovila javni kanal. Oni pak tvrde kako do poplave dolazi jer se asfaltiranjem ceste povećala slivna ploha, a na vodovod i odvodnju spojeni su novi korisnici. Uz to, dio zgrada, tvrde iz gradske tvrtke, nema dozvole.

„Peru ruke, kažu da je sve po projektu, da je projekt fantastičan, da je sve odrađeno po pravilima struke, a mi još uvijek imamo vidite, vreće s pijeskom, imali smo neki dan ponovno poplavu kad su pale dvije kapi kiše“, kaže Darko Smoljan, stanar Šestinskog dola.

Ivka Odvorčić, također stanarka Šestinskog dola, pita se imaju li utrošeni milijuni uopće smisla.

„Da je tu išta dobro napravljeno, ako mi do tada dok vi niste počeli raditi nikakvih problema nismo imali“, pitala je direktora Vodoopskrbe.

„Došlo je do pitanja asfaltiranja prometnica nakon što je sustav odvodnje rekonstruiran, rekonstruirana je sama prometnica i asfaltirana je u većem obimu nego što je to do sada bio slučaj. Javlja se problem veće slivne plohe i oborinskih voda koje će se, kažem, nastojati riješiti unutar dva tjedna“, odgovara Marin Galiot, direktor Vodoopskrbe i odvodnje.

