Nafta iz najveće sirijske rafinerije Baviyas širi se Sredozemnim morem, a uskoro bi mogla doći do Cipra.

Spremnik s 15.000 tona goriva iscurio je 23. kolovoza iz termoelektrane u sirijskom obalnom gradu Baniyas. Mrlja se širila uzduž sirijske obale prije nego je skrenula prema Cipru, javlja BBC.

Ciparska vlada kaže da je spremna ponuditi pomoć. Sirijska državna novinska agencija Sana izvijestila je da je mrlja dospjela do grada Jableha. Timovi su počeli čistiti naftu sa stjenovitih područja obale strojnim usisivanjem, nanoseći pijesak za upijanje goriva.

Analiza satelitske snimke Orbital EOS-a pokazuje da je izlijevanje nafte bilo veće nego što se početno mislilo te da se proteže na području veličine približne veličine kao i New York.

Iz tvrtke su za CNN rekli da je naftna mrlja udaljena oko sedam kilometara od ciparske obale.

Stanovnik Baniyasa za je CNN rekao da je veći obale zagađen. "Nije nam ovo trebalo, ovdje je već teško zarađivati za život, a ovo će zasigurno utjecati na živote mnogih obitelji. Vlada je poslala samo timove sa spužvama i crijevima za vodu, oni nemaju kapacitete za rješavanje ovoga, ne možete čistiti more spužvama", dodao je.

U sanaciju područja uključena je i Turska.

New @ESA_EO satellite imagery shows the oil slick coming from Baniyas in #Syria on August 31st only 36km east from Cyprus coasts. Various agencies are rushing to contain the oil before it reaches the Karpas region, known for its unique ecosystems.

🛰️Via @sentinel_hub pic.twitter.com/hsYt35r3Kb