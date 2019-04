Djeca koja treniraju u Atletskom klubu Ultra Zagreb u srijedu su trening odradila na stadionu u Sportskom parku Mladost po mrklom mraku.

Majka djeteta koje je odradilo trening u srijedu povjerila nam je da su svi bili prestrašeni te su takvi nakon treninga trčali do automobila svojih roditelja. Ispričali su im kako su trenirali, a da nisu vidjeli gdje trče i što rade.

O tome što se dogodilo na treningu AK Ultra Zagreb na Stadionu Mladost, pitali smo tajnika i trenera u klubu, Luku Aračića. "Djeca su se došla zagrijati prije treninga i bilo je rečeno da se, ako je stadion zauzet, zagriju sa strane. Tako da od 21 do 22 sata mogu odraditi glavni dio treninga. Stadion je u srijedu bio prazan, nije bilo nikoga i djeca su malo ranije počela koristiti stadion", kazao je Aračić za DNEVNIK.hr.

Dodaje da su djeca došla oko 20 sati, zagrijala se i počela oko 20:30 sati raditi vježbe. "Na stadionu nije bilo nikoga i tada se gospođa s porte zaletila prema njima i počela vikati da oni ne mogu na stadion prije 21 sat. Trener koji je bio s njima je pokupio djecu sa strane, van stadiona i tamo su nastavili sa zagrijavanjem", objasnio je Aračić.

"U 20:45 su pogašeni reflektori. Djeca su cijeli trening odradila u mraku. Odradili su trening, roditelji su bili bijesni, a ja sam ujutro kontaktirao ljude u Sportskom parku Mladost gdje su se oni iščuđavali tome što se dogodilo i rekli kako je vjerojatno došlo do pogreške u komunikaciji", kazao je.

Navodi da je trening odrađen na mračnom stadionu do kojega ne dolazi ni javna rasvjeta. "To su djeca, najmlađa su 2011. godište, najstarije još nije punoljetno. Nije im bilo ugodno, neki su bili preplašeni. Ima ih koji pred trening skidaju naočale zbog trčanja, a u mraku nisu vidjeli ništa", dodao je.

"Za stadion nam nisu ponudili ni jedan drugi termin osim srijedom od 21 do 22 sata. To je trening od sat vremena za tridesetoro djece. Trening inače traje oko dva, dva i pol sata", pojašnjava. Kaže kako oni koji se koriste stadionom rekreativno mogu uz kupljenu kartu koristiti termine od 18 do 22 sata i čudi se da im je za djecu starosti od 8 do 17 godina bio ponuđen samo kasni večernji termin. U klubu je, kaže, aktivno 52 djece koji redovno treniraju.

Aračić smatra da se djeci u AK Ultra Zagreb želi onemogućiti treniranje na Stadionu Mladost jer su se, kako je naveo, "drznuli osnovati klub koji ne paše strukturama u zagrebačkoj atletici".

"Već šest mjeseci se ignorira naše članstvo u Zagrebačkom atletskom savezu. Kada bi nas primili, mogli bi koristiti terene besplatno. Blokiraju nas i termine koje svi zagrebački klubovi koriste besplatno - mi moramo plaćati", zaključio je Aračić.

Svjetlo pogašeno zbog uštede električne energije

Upit o tome što se dogodilo na treningu AK Ultra Zagreb poslali smo i ustanovi Upravljanje sportskim objektima. U odgovoru za DNEVNIK.hr piše da je rasvjeta ugašena u 20 sati zbog uštede energije, a da su djeca željela trenirati izvan svojeg termina.

Također, u odgovoru na naš upit piše i da su predstavnici AK Ultra Zagreb verbalno napali djelatnicu zbog gašenja rasvjete. Iz Upravljanja sportskim objektima se ispričavaju djeci i roditeljima zbog doživljene neugodnosti.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"Rasvjeta je bila ugašena prije dolaska članova AK Ultra Zagreb na trening tako da nije istina kako im je ugašena usred treninga. Naime, do gašenja rasvjete je došlo u 20:00 sati što je dugogodišnja uobičajena praksa na tom objektu radi uštede električne energije.

Moramo napomenuti kako je termin za trening AK Ultra Zagreb bio predviđen od 21:00 do 22:00 sata ali su oni iz nekog razloga došli sat vremena ranije, u termin drugog kluba, te su htjeli započeti s treningom izvan svog termina. To im naša djelatnica na objektu nije dozvolila što je predstavnike AK Ultra Zagreb uzrujalo i rezultiralo verbalnim napadom na djelatnicu.

Djelatnica se, zatečena neprimjerenim ponašanjem, nije najbolje snašla pa je svjetlo ostalo ugašeno i u njihovom terminu zbog čega nam je iznimno žao te se ovim putem u ime voditelja objekta najiskrenije ispričavamo djeci i roditeljima zbog neugodnosti koju su doživjeli na našem objektu.

Važno je istaknuti kako navedeni termin od 20:00 do 21:00 sati koriste klubovi koji su u Programu javnih potreba (HAAK Mladost i AK Agram), te da AK Ultra Zagreb sačinjavaju donedavni članovi kluba HAAK Mladost koji su krajem prošle godine izašli iz matičnog kluba i registrirali novi klub.

Napominjemo kako su upravo predstavnici AK Ultra Zagreb tražili taj termin srijedom od 21:00 do 22:00 sata, a prilikom sklapanja Ugovora tajnik kluba gosp. Luka Aračić nije spominjao korištenje stadiona za treninge s dječjim uzrastom nego je spominjao treninge za dionice. Drugi termin koji koriste je subota od 15:00 sati", piše u odgovoru koji potpisuje glasnogovornik Upravljanja sportskim objektima Denis Vukoja.