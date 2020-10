Splitska Čistoća upozorila je da je posljednjih nekoliko dana Split izložen vandalizmu.

Ovog je vikenda zapaljeno više plastičnih i metalnih kontejnera na raznim lokacijama u Splitu. Uz to, jutros su razbijeni i betonski koševi, a šteta se mjeri u tisućama kuna.

"To je šteta od sedam do osam tisuća kuna, s tim da napominjem da su kontejneri osigurani. Međutim, to ne umanjuje ovaj vandalizam. Pozivam građane da prijavljuju počinitelje jer sigurno je netko nešto vidio", rekao je Andrija Čaljkušić iz Čistoće Split.

Vandalizmom su zgroženi i građani.

"Tragedija. Treba u zatvor ove koje uhvate. Ovo je neko kantu platio, ja i vi svi ostali plaćamo, i sad dođe banda i oni zapale. Pa neka mu roditelj proda kuću, ali neka plati kaznu", rekao nam je Miro i Splita.

