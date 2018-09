HDZ-ovi koalicijski partneri Branko Hrg (HDS) i Darinko Kosor (HSLS) komentirali su medijske napise da je uhićeni Franjo Varga povezan s desnom strujom u HDZ-u, kao i da ta struja stoji iza prosvjeda u Vukovaru.

Istražujući djelovanje Franje Varge u aferi SMS, USKOK je utvrdio da je njegove usluge koristio sadašnji zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, tvrdi Nacional. Navode kako je Brkić Vargine usluge koristio za obračune unutar stranke, a istraga navodno kreće i prema Tomislavu Karamarku, koji je zbog lažiranih Varginih SMS-ova tvrdio da je HDZ-u ukradena pobjeda na parlamentarnim izborima. Pišu tako i da je Varga otkrio USKOK-u kako ga je sa Zdravkom Mamićem spojio upravo Karamarko.

Na pitanje misle li da se radi o unutarstranačkom obračunu u HDZ-u, HDS-ovac Branko Hrg rekao je da se ne žele miješati u odnose bilo koje stranke. ''Branimir Glavaš nekad je bio član HDZ-a, pa bolje zna tamo stanje nego ja'', rekao je Hrg odgovarajući na pitanje misli li kao i Glavaš da Milijan Brkić stoji iza prosvjeda u Vukovaru. Za uhićenog Vargu kaže da ga nije ''ni čuo ni vidio''.

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor također tvrdi da Vargu nikada nije upoznao. ''On je čovjek iz obavještajne službe a ja ne znam nikoga tko radi u SOA-i. Znate li vi nekog Marka Markovića koji radi u SOA-i, a za pet godina će biti aktualan?'' uzvratio je Kosor.

Komentirajući najavljeni prosvjed u Vukovaru, Kosor je rekao da živimo u demokratskom društvu u kojem svi imaju pravo na prosvjed. ''Sindikati mogu prosvjedovati jer je to po Ustavu, branitelji mogu prosvjedovati jer je to po Ustavu. Ali dan nakon prosvjeda, 14. listopada, sve će biti isto, neće se ništa promijeniti. Moramo poticati rad institucija i da se istrage odrade do kraja'', zaključio je Kosor, koji, kao ni Hrg, neće ići na prosvjed.