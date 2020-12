Slovenski ministar vanjskih poslova Andrej Logar kazao je u nedjelju da će se na trilateralnom susretu šefova diplomacije Slovenije, Hrvatske i Italije iduće subote u Veneciji razgovarati o "otvorenim dilemama" vezanim uz namjere Italije i Hrvatske da proglase svoje isključive gospodarske pojase u Jadranu.

Na tom sastanku koji je već najavila slovenska vlada moći će se razgovarati "o svim dilemama koje su povezane s najavljenim proglašavanjem ekonomske zone u Jadranu", kazao je u razgovoru za privatnu televizijsku postaju "Nova24TV" čiji je osnivač Slovenska demokratska stranka (SDS) koju vodi premijer Janez Janša, a čiji je član i Logar.

Logar je ocjenu o sastanku ministar vanjskih poslova triju država dao u okviru šireg razgovora o djelovanju sadašnje vlade i političkim prilikama u Sloveniji.

Naveo je da većina glavnih medija koji su i nenaklonjeni vladi Janeza Janše sve što vlada napravi prikazuje u izrazito negativnom svjetlu, pa se stvari koje iznose čine kao svijet nakon prvog razvijanja filma u fotografskom laboratoriju gdje je "crno bijelo, a bijelo crno".

Tako je, ustvrdio je Logar, i s medijskim prikazivanjem poteza slovenske vlade na vanjskopolitičkom planu iako je njen uspjeh potvrđen ne samo u Bruxellesu, naporima predsjednika vlade da se postigne kompromisno rješenje nakon mađarsko-poljskog blokiranja europskog srednjoročnog proračuna i fonda sredstava za oporavak nakon koronakrize, nego i posjetom ministra vanjskih poslova Washingtonu i Rimu.

Logar je rekao da do trilateralnog sastanka, koji će se 19. ovog mjeseca održati u Veneciji, ne došlo da on to nije zagovarao prilikom nedavnog razgovora s talijanskim šefom diplomacije Luigijem di Maiom, te da je vlada postigla uspjehe i na drugim područjima vanjske politike.

Slovenski premijer Janša potvrdio je da je o namjeravanom proglašenju isključivih gospodarskih pojasa u Jadranu, ali i o europskim temama, u subotu razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i talijanskim predsjednikom vlade Giuseppeom Conteom.

U vezi s najavom hrvatske vlade da će u ponedjeljak donijeti prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, te slične najave koju je prije toga iznijela Italija, slovenski mediji podsjećaju da je Hrvatska 2003. godine proglasila Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP), čemu se Slovenija tada odlučno protivila, te nakon pritisaka Ljubljana, a u suradnji s tadašnjom vladom u Rimu, postigla da se ZERP ne primjenjuje na ribare i brodove iz članica Europske unije.

Službena Ljubljana to je tada tumačila potrebom približavanja Hrvatske standardima EU-a, a neki su politički krugovi to povezivali s neriješenim graničnim pitanjem, pa i s tezom da bi zaštićeni pojas u Jadranu mogla proglasiti i Slovenija.