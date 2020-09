Slijepi planinar Feručo Lazarić pješice planira prijeći 1100 kilometara od juga Hrvatske pa sve do sjevera. Mi smo ga posjetili pred sam početak puta na Prevlaci, odakle će s prijateljem krenuti u dugu šetnju.

Feručo Lazarić obavio je posljednje pripreme prije puta. Pred ovim je slijepim planinarom Via Adriatica, 1100 kilometara dug put od Prevlake na jugu do rta Kamenjak u Istri. Sav taj put odradit će pješice.

"Apsolutno nikakav strah. Baš mi je gušt. Veselim se, veselim toj avanturi, tom kontaktu s prirodom. Bit će tu i kiše, svega, ali želim pokazati da se može živjeti bez struje, televizije, interneta i bez kreveta", rekao je Lazarić.

Sve će to, kaže, imati u oko 20 kilograma teškoj naprtnjači. Budući da je je potpuno slijep, njegove oči i putokaz kroz 14 planina, 12 rijeka, dva jezera i sedam županija bit će Sergio, njegov prijatelj.

"Uspona ima, kažu, a to ćemo tek iskusiti, ali kažu da uspona ima 49.000 metara. Znači, to je negdje četiri i pol uspona na Mount Everest. To nije malo, nije malo", rekao je Sergio Ostović.

Dvojica planinara planiraju se vratiti kući za dva mjeseca, koliko će im biti potrebno da odrade ovaj pješački put. Naime, oni koji su stazu već odradili napominju da je iznimno zahtjevna, osobito za osobu kao što je Feručo, prvi slijepi planinar koji će je pokušati prijeći.

"Nisam siguran da sam ikad igdje vidio ili čuo da se igdje u svijetu slijepa osoba odvažila uputiti na tako dugačak put", rekao je Srećko Vukov, voditelj projekta Via Adriatice.

Spomenutu je rutu do sada, u tri godine otkako je trasirana, u potpunosti prehodalo tek desetero ljudi, a isto toliko ih se trenutačno nalazi na stazi. Feručo kaže da mu ne smeta što ljepote neće vidjeti jer on ih osjeća.

"Ja čujem pjev ptica. Vi možda ne primjećujete kako onaj potok žubori kad se spušta s planine, kako kadulja miriše. Predivni mirisi, prava parfumerija je tamo. Ja se čak usudim reći da se taj nedostatak pretvorio u prednost. Sigurno ne bih bio takva osoba da vidim", objasnio je Feručo.

A mi ćemo ga ponovno vidjeti na Kamenjaku – sredinom studenog.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr